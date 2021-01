Hey maintenant, hey maintenant, peux-tu croire que ça fait 20 ans que nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux de Lizzie McGuire?!

Oui, vous êtes si vieux, et oui, c’est tout à fait bien d’être toujours obsédé par la série Disney Channel qui a fait Hilary Duff une star et a fait que tous les adolescents en Amérique veulent un soutien-gorge.

Après avoir fait ses débuts sur Disney Channel en janvier 2001, Lizzie McGuire est rapidement devenue la série originale la plus réussie du réseau et a fait de Duff la jeune reine des deux adolescents d’Hollywood. La série a duré deux saisons (en plus d’un film à succès) avant de terminer sa série de 65 épisodes en 2004 … bien que Disney ait l’intention de prolonger la franchise beaucoup plus longtemps, avec des plans pour un autre film et deux émissions de suivi. (Découvrez l’histoire de ces projets qui ont échoué.)

Et en 2019, Disney + devait relancer Lizzie McGuire avec de nombreuses stars de la série originale reprenant leur rôle, mais, malheureusement, le redémarrage a finalement été abandonné.

La triste nouvelle est venue après des rapports de tension dans les coulisses, y compris le départ brusque de Terri Minsky, le créateur et showrunner original, peu de temps après le début de la production. Duff, qui devait jouer et servir de producteur exécutif, a plus tard fait allusion au fait que Disney avait un problème avec le matériel pour adultes de la série.