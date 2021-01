Famille moderne fans, réjouissez-vous: le clan Pritchett-Dunphy-Tucker se dirige vers E !.

La série primée aux Emmy Awards a fait ses adieux finaux en avril 2020, mais vous pouvez maintenant voir vos épisodes préférés et retrouver des personnages bien-aimés comme Phil, Gloria et Cam ici même sur E! entre L’incroyable famille Kardashian, Pop du jour et plus encore E! spectacles.

Pour célébrer la grande nouvelle, un mini-marathon spécial de six heures est diffusé aujourd’hui, le 20 janvier, à partir de 17h30. être le père de Gloria et Phil lui fait mal au dos après avoir tenté de faire peur au petit ami de Haley – et dans le processus, se rappeler pourquoi ils sont tombés amoureux de la sitcom fictive en premier lieu.

Pendant que vous attendez ce soir Famille moderne Binge-athon on E !, permettez-nous de vous aider à passer le temps en regardant à quel point les étoiles ont changé au cours des 12 dernières années.