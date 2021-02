Voir le casting de la famille moderne hier et aujourd’hui

Famille moderne fans, réjouissez-vous: le clan Pritchett-Dunphy-Tucker est arrivé sur E !.

La série primée aux Emmy Awards a fait ses adieux finaux en avril 2020, mais vous pouvez maintenant regarder vos épisodes préférés et retrouver des personnages bien-aimés comme Phil, Gloria et Cam ici même sur E! entre L’incroyable famille Kardashian, Pop du jour et plus encore E! spectacles.

Pour célébrer la grande nouvelle, un marathon spécial d’une journée est diffusé aujourd’hui, le 15 février, de 8 h à minuit. Les fans peuvent revenir là où tout a commencé – en regardant Cam et Mitchell présenter Lily, Jay se fait prendre pour le père de Gloria et Phil se fait mal au dos après avoir tenté d’effrayer le petit ami de Haley – et ce faisant, se rappeler pourquoi ils sont tombés amoureux de la sitcom fictive en premier lieu.

Pendant que vous vous installez dans votre canapé pour aujourd’hui Famille moderne binge-athon on E !, permettez-nous de vous combler de nostalgie en regardant à quel point les étoiles ont changé au cours des 12 dernières années.