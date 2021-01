Beyoncé béni The BeyHive avec un aperçu de sa vie privée pour la nouvelle année.

Le dimanche 4 janvier, l’auteur-compositeur-interprète à plusieurs traits d’union lui a posté de nouvelles photos site Internet des festivités de son 38e anniversaire en 2019. Grâce aux photos, les fans ont eu leur premier aperçu de la célébration intime avec ses trois enfants, Bleu Lierre, Jumeaux de 8 et 3 ans Rumi et Monsieur. Dans un gif, Blue et Rumi ont aidé leur mère à souffler un petit gâteau qui disait « Happy Birthday Bee » qui était couvert d’abeilles en forme de sucre.

Il y avait aussi des instantanés de la Le noir est roi créateur et les enfants à la plage, jouant dans le sable et profitant des vues pittoresques. Alors que son mari de 13 ans et le père de ses enfants Jay Z ne figurait sur aucune des photos, l’une des dernières photos était celle de Bey marchant dans un escalier en bois vers une table romantique dressée pour deux face à l’eau.

Les photos adorables surviennent quelques jours après que Beyoncé a partagé une vidéo de récapitulation spéciale 2020 sur Instagram qui présentait également de nombreux autres moments rares des enfants.