Voir l’astronaute de l’ISS essayer des chaussures défiant la microgravité de ‘2001: A Space Odyssey’

Samantha Cristoforetti contient des multitudes. L’astronaute de l’Agence spatiale européenne et résident actuel de la Station spatiale internationale a été un capitaine de Star Trekun coup de poing pilote de Battlestar Galactica et le star du film Gravity. Maintenant, dans ce qui est peut-être le cosplay le plus fou de Cristoforetti à ce jour, elle est une hôtesse de l’air qui escalade les murs.

Vendredi, Cristoforetti a tweeté une photo d’elle flottant en microgravité sur l’ISS alors qu’elle était habillée en hôtesse de l’air Pan Am du révolutionnaire 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick. Dans le film, l’hôtesse de l’air porte un uniforme blanc avec des “chaussures antidérapantes” spéciales en velcro conçues pour coller au sol de l’avion spatial.

La photo de Cristoforetti montre une scène du film projetée sur son torse. « Je devais savoir… est-ce qu’on peut vraiment marcher dans l’espace avec des chaussures à velcro ? l’astronaute a tweeté.

L’astronaute a suivi sa photo initiale avec une vidéo samedi sur le thème musical épique de 2001. Le court métrage théâtral montre un vaisseau spatial s’amarrant à l’ISS, puis passe à Cristoforetti se promenant en cercle le long d’un mur de la même manière que l’une des scènes de l’hôtesse de l’air du film.

Cristoforetti a tweeté : “2022 Une odyssée de l’espace. Il s’avère que oui, vous pouvez marcher avec des chaussures Velcro. Lentement, très très lentement.”

Le dernier hommage de science-fiction de Cristoforetti témoigne de sa capacité à engager le public dans l’exploration spatiale. Cela rappelle également à quel point les effets visuels de Kubrick étaient impressionnants pour 2001, un film qui a fait ses débuts en 1968.

Cristoforetti avait l’avantage de filmer en microgravité réelle. Kubrick a obtenu l’effet original de marcher sur un mur en utilisant un ensemble rotatif. Le résultat est toujours époustouflant, même à l’ère de l’infographie high-tech.

L’astronaute est arrivée pour son dernier séjour dans l’ISS en avril dans le cadre de la mission SpaceX Crew-4. Elle doit revenir sur Terre plus tard ce mois-ci, mais elle reviendra en tant que championne du cosplay spatial.