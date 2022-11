Voir l’annonce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Kanye West fait une pause sur les réseaux sociaux. Le rappeur problématique de 45 ans a annoncé son intention de subir une “purification de 30 jours” via Twitter dans la soirée du jeudi 3 novembre. “Je prends une cure de 30 jours / un jeûne verbal / pas d’alcool / pas de films pour adultes / pas de rapports sexuels », a-t-il partagé dans un graphique. “En Dieu nous louons / Amen / Mon Twitter est toujours allumé”, a-t-il ajouté. Il a légendé le graphique en déclarant qu’il “ne parle à personne pendant un mois”.

Je ne parle à personne pendant un mois pic.twitter.com/g1JYFmCGEo – vous (@kanyewest) 3 novembre 2022

L’annonce du nettoyage est intervenue après quelques semaines controversées pour Kanye, qui a perdu pratiquement tous ses contrats et partenariats de marque, ainsi que son agence, CAA, après avoir partagé des pensées antisémites, puis confirmé qu’il les avait dites parce qu’il savait qu’elles étaient racistes. Avant cela, il a côtoyé plusieurs stars sur Instagram, comme Hailey Bieber et Canard. Il a également critiqué son ex-femme Kim Kardashian pour avoir « kidnappé » leurs enfants et ne pas l’avoir laissé avoir son mot à dire sur leur éducation.

Le dernier rapport troublant sur Kanye affirmait qu’il avait fait l’éloge d’Hitler lors de réunions d’affaires. Il a même déjà versé un règlement à un ancien employé après l’avoir accusé d’avoir utilisé une rhétorique antisémite sur le lieu de travail, selon de nouveaux documents judiciaires obtenus par Nouvelles de la BNC. En outre, le média a rapporté que trois “anciens employés ou collaborateurs” ont allégué que le père de quatre enfants avait utilisé à plusieurs reprises un langage antisémite dans le cadre professionnel, et trois autres personnes ont affirmé qu’il avait fait une “tirade antisémite” lors d’une TMZ entretien en 2018. Tous les incidents allégués se sont produits au cours des cinq dernières années.

Plusieurs stars se sont prononcées contre la rhétorique de Kanye envers le peuple juif, dont Kim. “Le discours de haine n’est jamais acceptable ou excusable. Je me tiens aux côtés de la communauté juive et appelle la terrible violence et la rhétorique haineuse à leur encontre à cesser immédiatement », a-t-elle déclaré. tweeté le 24 octobre.

De plus, une personne proche du fondateur de SKIMS, âgé de 42 ans, a révélé à HollywoodLa Vie que Kim pense que le comportement de son ex-mari est “ignoble”. La source EXCLUSIVE a poursuivi : « Kim pensait qu’il était extrêmement important de montrer son soutien au peuple juif pour plus d’une raison. Bien sûr, elle et ses enfants sont amis avec un grand nombre de Juifs, et ses enfants vont dans une école avec beaucoup d’enfants juifs.

“Mais Scott [Disick] est aussi juif et Kim sait que Kanye le sait. Elle ne comprend donc pas pourquoi il en parlerait si horriblement », ont-ils ajouté. “Le plus important, cependant, est le fait qu’il est irrespectueux au-delà de toute croyance envers toute une population et qu’il répand la haine.”