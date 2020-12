C’est un Règles de Vanderpump–RHOSLC crossover!

E! News a un aperçu exclusif de Lala Kent et Katie Maloneycamée sur le tout nouvel épisode de ce soir Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City. le VPR duo rencontre les femmes au foyer de l’Utah pendant Jen ShahFête du Festival du film de Sundance.

«Je suis née et j’ai grandi à Park City», raconte Katie Heather Gay et Whitney Rose dans l’aperçu. «Mon ex est de Park City», répond Heather.

«Je veux dire que c’est un monde si petit, mais l’Utah est encore plus petit», dit Katie.

Katie et Lala sondent ensuite Heather sur sa vie amoureuse, lui demandant: « Es-tu en couple maintenant? » et « Vous sortez ensemble? »

Heather dit aux filles qu’elle est célibataire, ajoutant: « Ce soir, Jen a dit que toute cette fête était pour moi. »

«Vous pouvez au moins vous faire baiser», ajoute Katie. « Ce soir, c’est pour toi. »

« Bien sûr, » sourit Heather.

Coupure à Jen demandant à un beau mec qui travaillait à la fête s’il était célibataire puis lui disant de discuter avec Heather.