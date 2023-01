Voir la vidéo – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Si ce n’est pas du jazzercise, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Jennifer Garnier fait une variation sur le rétro workout intense à 50 ans, et elle en est fière ! Dans un nouveau clip vidéo posté sur Instagram, le Attraper et relâcher La star a brillé alors qu’elle s’attaquait à un entraînement difficile en studio à domicile, qui semblait inclure des squats et des fentes profondes, des sauts en hauteur, etc. La maman de trois enfants a porté un t-shirt noir, des leggings gris et des baskets noires avec des jambières assorties alors qu’elle rebondissait sur “Wings” par Petit mélange. Jen avait les cheveux en une courte queue de cheval insouciante, mais son mouvement constant rendait la coiffure presque impossible à bien regarder.

“Si vos enfants appellent votre entraînement Jazzercise et que cela vous tue presque de le terminer, avez-vous le droit de vous filmer et de le diffuser pour les hanter lorsqu’ils auront cinquante ans?” les Alias s’est demandé la star dans la légende, y compris un emoji de baskets et le marquage de l’entraîneur personnel @bethjnicely et @thelimitfit. Jennifer avait l’air carrément euphorique alors qu’elle sprintait dans la routine d’entraînement super active.

De nombreux 13,9 millions d’abonnés de Jen ont afflué dans le fil de commentaires pour jaillir du partage. Parmi eux se trouvait l’humoriste Gestionnaire de Chelseaqui a observé que «C’est assez hardcore. Comédienne Kimberly Williams-Paisley plaisanté de manière hilarante, “Ow” aux côtés d’émojis de rire et de feu.

De nombreux fans ont noté à quel point le jazzercise peut être brutal. “Je viens de rentrer d’un cours de Jazzercise”, a fait remarquer l’un d’eux. « Peut à peine franchir la porte. Il a presque tué mes jambes/bras aujourd’hui. C’est donc un compliment légitime d’étiqueter votre entraînement Jazzercise. Certainement pas le programme idiot que les gens supposent. “Ma sœur est une instructrice légitime de Jazzercise et ses cours vont vous tuer”, a écrit un autre. « Je ne plaisante même pas. Ses bras sont 🔥🔥🔥 plus forts que jamais maman !”

La super fit Jennifer partage trois enfants avec son ex-mari Ben Affleck — Fille de 17 ans, Violet, 13 ans, Séraphine Affleck, et son fils de 10 ans, Samuel. Ben et Jennifer G se sont séparés à l’amiable en 2015, Ben ravivant plus tard sa romance latente avec Jennifer Lopezqu’il a épousée en juillet 2022.

