Voir la vidéo – La vie hollywoodienne

A $ AP Rocky34 ans, était le petit ami chevaleresque alors qu’il disait aux amateurs de club de se calmer après s’être battus devant sa petite amie enceinte Rihanna. Dans une vidéo largement diffusée, le rappeur et bientôt père de deux enfants peut être vu et entendu dans un club en train de défendre Rihanna, 35 ans, qui attend leur deuxième enfant, après une altercation. Rocky peut être entendu avec colère leur dire de « agir comme des gentlemen en ce moment, vous avez entendu? » alors qu’il soufflait dans un micro pour que tout le monde l’entende. « J’ai amené ma dame ici. » La vidéo faiblement éclairée, que vous pouvez voir ci-dessous, montre ASAP portant une chemise colorée alors qu’il agrippe le microphone et jure à plusieurs reprises. « Calme ça, mec », a-t-il poursuivi. « Ne sois pas dans la section à faire tout ce s ***. Calmez-vous, vous agissez tous comme des gentlemen quand vous êtes tous en notre présence.

On ne sait pas encore quand ni où la vidéo a été prise, mais ce qui est évident, c’est l’engagement du rappeur à protéger sa petite maman. Riri a annoncé sa deuxième grossesse avec une performance controversée à la mi-temps du Super Bowl le 12 février. Depuis lors, elle a poursuivi son défilé emblématique de looks de maternité et a finalement révélé son fils de Rza nom.

Dans une interview en 2022, il a parlé d’être un nouveau père et de ses attentes pour ses enfants. « Je rappellerai toujours à mes enfants de ne jamais perdre leur imagination, même à l’âge adulte, quoi qu’il arrive », a-t-il déclaré. Étourdi pour son numéro été 2022. « En fait, j’aime regarder des dessins animés – j’ai regardé comme, Télétubbies, Les indices de Blue, Yo Gabba Gabba, Peppa Pig et bébé requin.”

Rocky a ensuite ajouté qu’il espérait élever ses enfants pour qu’ils aient l’esprit « ouvert ». « J’espère élever des enfants ouverts d’esprit », a-t-il déclaré au point de vente. « Pas les gens qui discriminent. Et je n’essaie pas de décrire un saint, mais de manière réaliste, je veux juste un enfant cool avec des parents cool. Dazed a ensuite noté que lui et Rihanna avaient déjà influencé une génération. « C’est beau que nous puissions même faire cela », a-t-il fait remarquer. « Des choses comme la diversité et la polyvalence sont importantes, et elles seront intégrées dans le ménage. »

L’année dernière également, une source nous a dit qu’il avait le dos de Riri alors qu’elle se préparait pour sa performance au Super Bowl. « Rocky a été un énorme système de soutien et lui a dit qu’il prévoyait d’aider comme il le pouvait », a déclaré l’initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT pour le rapport de septembre. « Que ce soit pour surveiller le bébé jour et nuit pour qu’elle puisse répéter, il lui a fait savoir qu’il la récupérait. »

