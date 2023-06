Voir la vidéo ici – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ting Shen – Piscine via CNP / MEGA

Président Joe Biden est aussi humain. Dans de nouvelles séquences vidéo circulant via les médias sociaux, le commandant en chef a été vu en train de saluer le public et de serrer la main de diplômés de l’US Air Force Academy après avoir prononcé un discours d’ouverture le jeudi 1er juin. Il a ensuite chuté sur des sacs de sable et des caméras. a attrapé le tâtonnement alors que des agents des services secrets se précipitaient pour l’aider à se relever. Un officier de l’armée de l’air est également apparu pour l’aider alors qu’il tombait sur le côté et tentait de se relever.

Joe Biden fait une chute à la remise des diplômes de l’US Air Force Academy.pic.twitter.com/fAkqYq4S9d — OutKick (@Outkick) 1 juin 2023

« Il y avait un fort soleil pendant certains des diplômés de l’Air Force Academy », a déclaré FNC Matt Finn aurait dit TMZ de l’apparition du président de 80 ans à l’événement marquant. « Il est resté longtemps debout, serrant la main de tous les 900+ cadets … Il a semblé alerte et en bonne endurance tout au long. »

