Voir la vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Miley Cyrus se souvient de ses jours fous dans sa nouvelle chanson, « Used To Be Young ». La star de 30 ans a sorti le morceau le 25 août à minuit. et chante les moments où elle était « folle » et « amusante ». « La vérité est à toute épreuve/On ne peut pas vous tromper/Je ne m’habille pas de la même manière/Moi et qui vous dites/J’étais hier/Nous nous sommes séparés », chantonne-t-elle de sa voix distinctement haletante. « Je sais que j’étais fou/Je sais que j’étais amusant/Tu dis que j’étais sauvage/Je dis que j’étais jeune/ Vous me dites que le temps m’a changé/C’est bien, j’ai fait un bon parcours.

Dans la vidéo d’une simplicité frappante, Miley portait un t-shirt Mickey sous une mini-robe rouge scintillante – apparemment symbolique de ses années de jeunesse et d’adulte en tant qu’artiste. Elle semblait chargée d’émotion alors qu’elle chantait la magnifique mélodie, l’éclairage autour d’elle s’estompant et s’éteignant, tandis que son image était alternativement visible et obscurcie par les ombres.

Miley a teasé la sortie de sa première chanson depuis son album Vacances d’été sans fin avec des affiches qui ont été placées à travers le pays en août. Les affiches comprenaient les paroles de ses chansons à succès « Party In The USA », « Wrecking Ball » et « Flowers », avec des paroles de « Used To Be Young ». Le visuel sur certaines affiches montrait Miley recréant apparemment son look des MTV Video Music Awards 2013, lorsqu’elle avait tristement twerké sur Robin Thicke sur scène.

Miley avait déjà taquiné « Used To Be Young » dans son interview avec Vogue britannique en mai. L’ancienne star de Disney Channel a expliqué qu’un auteur-compositeur l’avait approchée avec l’idée d’un morceau de club, ce qui l’avait inspirée à écrire une chanson sur ses jours de fête passés.

« C’était comme, vous savez, la connerie standard sur la piste du club. Et je me suis dit : « Je suis sobre depuis deux ans. Ce n’est pas là que je passe mon temps, tu sais. Vous êtes plus susceptible de nous surprendre, moi et mes amis, en train de marcher littéralement dans des roseraies ou d’aller dans un musée », a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas d’être sérieux. Je viens d’évoluer », a ajouté Miley.

Le dernier album de Miley, Vacances d’été sans fin, est sorti le 10 mars et a connu un succès instantané. L’album présentait les singles « Flowers » et « River » qui étaient tous deux profondément personnels pour le chanteur. On pense que « Flowers » concernerait l’ex-mari de Miley Liam Hemsworthtandis que « River » contient des paroles sur l’avenir de Miley, notamment trouver quelqu’un avec qui avoir des « bébés ».