Voir la vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Nous n’avons pas vu le dernier de Paméla Andersonest encore sexy, et ne le sera probablement pas de si tôt. L’emblématique Alerte à Malibu étourdissant, 55 ans, vient de révéler à Vogue britannique ce qu’il y avait en elle Stella McCartney sac à main – y compris un petit string rose – et ce qu’elle en fait ! “Salut, Vogue britannique», a-t-elle déclaré en sautant sur un lit vêtue uniquement d’une chemise de petit ami blanc cassé et de ses grands cheveux blonds. “Je suis Pamela Anderson, et voici ce qu’il y a dans mon sac !” Elle a ensuite vidé le contenu et les a expliqués. “Je ne sais pas pourquoi j’ai un string dans mon sac à main”, a déclaré Anderson, 55 ans, à peu près au milieu de la vidéo alors qu’elle sortait un string rose pâle.

Elle a ensuite commenté de manière hilarante pourquoi et comment elle l’utilise. “Ne me dis pas que tu n’as pas de chouchou”, a-t-elle plaisanté. « C’est l’astuce du métier. Nous revenons vraiment aux années 90. » elle a ensuite coiffé ses cheveux dans ce qui ressemblait à une reproduction parfaite du chignon poofy des années 90 que tout le monde imitait à l’époque. Le «chignon ébouriffé», a-t-elle ajouté avec effronterie, «avait toujours une paire de culottes en eux».

Avant les sous-vêtements sexy, il y avait un tube de cache-cernes, une paire de lunettes de soleil, un ventilateur (“pour les bouffées de chaleur”, a-t-elle dit en l’ouvrant et en s’éventant) et de l’huile de CBD pour ses mains – elle dit qu’elle soigne l’arthrite. “C’est l’une de mes choses préférées, c’est mon parfum”, a-t-elle déclaré en sortant un délicat pot sombre – l’un de ses objets les plus profondément personnels. « C’est ce que j’ai créé. C’est un philtre d’amour et il y a de l’ylang-ylang dedans. Il y a mes roses, pressées de mon jardin, et ce truc est incroyable », a-t-elle ajouté en le reniflant légèrement. Pamela a également sorti un cristal. “Je dois avoir un cristal d’amour”, a-t-elle dit en tenant une gemme violette brute. “C’est de l’améthyste, donc tout est bon pour de bonnes vibrations.”

Ça a été une période chargée pour la bombe blonde. La mère de deux enfants a fait la promotion de ses nouveaux mémoires, Amour, Pamélaet documentaire Netflix, Pamela, une histoire d’amour ces dernières semaines.

