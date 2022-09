Voir la vidéo du moment où le vaisseau spatial DART de la NASA s’est écrasé sur un astéroïde et son flux en direct coupé

La NASA a écrasé une sonde spatiale sur un astéroïde lundi soir, s’entraînant à dévier les roches spatiales dangereuses.

Le test de redirection de double astéroïde (DART) a frappé la roche spatiale dans le but de changer son orbite.

Regardez les derniers instants du vaisseau spatial DART dans les images de sa caméra, ci-dessous.

La NASA vient de projeter un vaisseau spatial sur un astéroïde lointain au nom de la défense planétaire.

L’astéroïde, appelé Dimorphos, ne représente aucune menace pour la Terre. Mais le Double Asteroid Redirection Test (DART) a été conçu pour de faibles enjeux. La NASA veut voir si elle peut changer l’orbite d’une roche spatiale – juste au cas où elle en découvrirait une grosse à destination de la Terre.

“Nous entrons dans une nouvelle ère de l’humanité, une ère dans laquelle nous avons potentiellement la capacité de nous protéger de quelque chose comme un impact d’astéroïde dangereux et dangereux”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA. après l’impact DART.

Après 10 mois de voyage vers le rocher lointain et désolé, DART a finalement atteint sa destination – et a rencontré sa disparition – à 19 h 14 HE lundi. Dans les dernières minutes, un flux en direct de la caméra du vaisseau spatial a montré que Dimorphos était clairement visible.

Des rochers géants à sa surface sont entrés en résolution, puis des rochers plus petits alors que DART se rapprochait de sa cible, puis les minuscules rochers à la surface de l’astéroïde juste avant la coupure de l’alimentation. Comme prévu par la NASA, DART s’est écrasé sur la surface escarpée et son alimentation de caméra s’est arrêtée. Regardez ces derniers instants ci-dessous.

La salle de contrôle DART a éclaté d’applaudissements, d’acclamations et de cris de félicitations.

“Jamais auparavant je n’avais été aussi excité de voir un signal disparaître et une image s’arrêter”, a déclaré Ralph Semmel, directeur du laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, qui a développé le vaisseau spatial, lors de la diffusion en direct de la NASA.

“Normalement, perdre le signal d’un vaisseau spatial est une très mauvaise chose, mais dans ce cas, c’était le résultat idéal”, a-t-il ajouté lors d’un briefing.

DART a frappé l’astéroïde à environ 17 mètres de son centre – une cible aux échelles astronomiques.

Maintenant, plus de travail commence. Les astronomes sont sur le point de pointer leurs télescopes vers Dimorphos alors qu’il continue d’orbiter autour d’un astéroïde beaucoup plus gros appelé Didymos. L’objectif de DART était de donner à Dimorphos juste assez de bosse pour modifier son orbite d’environ 1 %. Si tout s’est déroulé comme prévu, il aurait dû se rapprocher du plus gros rocher.

Les données de ces observations de suivi seront cruciales si la NASA doit un jour lancer une mission de collision avec des astéroïdes pour détourner une menace réelle contre la Terre.