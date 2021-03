Voir la transformation de CT sur le défi au fil des ans

Dix-huit saisons. Quatre disqualifications. Trois victoires. 515 000 $ à la banque. Un grand nombre de couches achetées. Tel est Chris « CT » Tamburelloil est temps Le défi.

Depuis sa première apparition dans la série de concours de télé-réalité MTV en 2004, le natif de Boston a tout simplement dominé la série – à plus d’un titre. Athlétique, impétueux, confiant et très colérique, pendant les premières années de CT, on ne savait jamais vraiment quelle version de The Real World: la star de Paris se présentait pour un défi. Il allait soit l’écraser, soit écraser ses chances en se faisant démarrer pour avoir enfreint les règles de la maison.

Mais au fil des ans, CT s’est installé et les fans l’ont vu vivre l’amour et la perte avec le défunt Diem Brown, est devenu père et mari, et est passé de 23 ans déchiré qui était plus que d’accord pour être renvoyé à la maison pour s’être battu à un homme de 40 ans avec un «papa bod» autoproclamé qui cherchait à gagner de l’argent pour acheter des couches.

Et CT est actuellement en compétition pour sa quatrième victoire sur Agents doubles, ayant enfin sa chance d’aller dans une élimination pour gagner son crâne d’or pour courir TJ Lavinla finale. (Oui, vous devez l’appeler ainsi.)