Une toute nouvelle saison de L’incroyable famille Kardashian premières en 2021, mais en attendant, E! vous apporte une scène bonus qui rendra certainement l’attente moins ennuyeuse.

Dans le clip jamais vu auparavant, Khloe kardashian, Khadijah Haqq et plus de Malika HaqqLes amis proches de elle célèbrent une de ses fêtes de naissance. Comme E! les lecteurs se souviendront peut-être qu’à l’époque, Malika était enceinte de son premier enfant – un petit garçon nommé Ace Flores, qui elle et ex-petit ami OT Genasis accueillie dans le monde le 14 mars – et bien qu’elle ait déjà organisé une somptueuse fête de naissance, la personnalité de la télé-réalité voulait se réunir avec ses proches pour une occasion plus discrète.

On peut voir Khloe mener la charge lors du rassemblement, disant aux dames qu’elles sont sur le point de s’amuser sur le thème des bébés.

« Oui, il est temps pour nous de jouer un petit jeu que j’ai trouvé », explique le bon magnat américain dans un confessionnal. « Le jeu est super simple, juste pour voir à quel point tu connais bien les bébés. Malika est enceinte de neuf mois et a des douleurs de travail, alors aujourd’hui on va se détendre, on va se détendre et c’est tout. »