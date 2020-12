Nick Jonas aime Priyanka Chopra juste comme elle est.

La chanteuse de 28 ans « Jealous » a posté une jolie vidéo sur TIC Tac le vendredi 18 décembre, le couple marié regardait un tutoriel sur le kit pour les lèvres d’un influenceur beauté dont le pseudonyme est @rxthism. Le message comprenait des plaisanteries ludiques entre les deux, car Nick semblait particulièrement confus par la séance de maquillage qu’ils regardaient qui produisait une série de lèvres incroyablement charnues.

« Dois-je essayer ça? » Priyanka a demandé à son mari dans les images ci-dessous.

« Non! » Nick, toujours perplexe, répondit sans ambages. Il a légendé le message, « quand les lèvres sont déjà parfaites. »

Ce n’est un secret pour personne que Nick ne changerait rien à sa femme. Le couple, qui vient de célébrer son anniversaire de mariage de deux ans le 1er décembre, a déjà expliqué à quel point ils se sentaient à l’aise l’un avec l’autre.

« C’est tellement attirant pour moi qu’il n’a pas – lui, il se sent responsabilisé quand il me voit habilité », le joueur de 38 ans Quantico alun expliqué sur Diane von Furstenbergde InCharge avec DVF podcast en mars. «Comme s’il allait se tenir sur un tapis sur le côté et regarder quand ils prennent des photos. Il aimera, voudra voir des choses que j’ai faites. Comme, il se sent si fier.