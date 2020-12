Chaque relation a besoin d’un peu de compétition amicale.

C’était le cas avec La voix entraîneurs et couple bien-aimé Gwen Stefani et Blake Shelton. Le mardi 15 décembre, la chanteuse « Hollaback Girl » a remporté la 19e finale de la saison de l’émission avec son concurrent de 15 ans Carter Rubin.

Après sa victoire épique, Gwen a profité de son histoire Instagram pour frotter un peu de sel dans les blessures de sa fiancée dans les coulisses.

« Je viens de battre Blake Shelton à La voix, d’accord? Juste pour que vous le sachiez », a-t-elle déclaré dans la vidéo de 10 secondes, avant de tourner la caméra vers Blake qui a répondu:« Cette émission est truquée.

Cependant, la star de la country nominée aux Grammy Awards a finalement félicité son co-juge et sa fiancée pour Twitter.

« Félicitations pour la victoire @gwenstefani! » il a tweeté: « Je vais laisser cette diapositive! @ carterrubin… si quelqu’un bat #TeamBlake, je suis content que ce soit vous !!!! »

Bien sûr, comme les fans le savent, Gwen et Blake sont tous deux des gagnants de la vie cette année. En octobre, le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram – malgré le premier Sans aucun doute Le député a presque renversé les haricots tôt – et depuis, il célèbre et partage ses plans.