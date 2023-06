Voir la photo PDA – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Sean Penn et Olga Korotyaïeva ont été vus devenir chauds et lourds en Italie alors que leur romance continue de fleurir. Sur une photo que vous pouvez voir ci-dessous, l’acteur oscarisé, 62 ans, avait l’air si amoureux tout en la rapprochant pour un baiser profond parmi la foule. Il portait un t-shirt noir portant l’inscription « Life Rolls On », une casquette de baseball camouflage foncé et un jean avec des baskets blanches comme il l’aimait affectueusement sur le Détruire actrice, 43 ans. Olga portait un débardeur blanc, un jean et des baskets blanches et accessoirisé avec un sac à main noir classique et des lunettes de soleil élégantes pour la sortie. Elle portait ses cheveux bruns mi-longs droits autour de ses épaules et a terminé le look avec une large ceinture noire.

La sortie survient plus d’une semaine après son dîner à Malibu chez Nobu avec l’actrice le week-end du Memorial Day, déclenchant des rumeurs sur l’état de sa vie amoureuse. L’ex-femme beaucoup plus jeune de Sean Leïla George31 ans, a demandé le divorce de la rivière mystique acteur après seulement un an de mariage en octobre 2021. La rumeur s’est accélérée lorsque l’activiste au franc-parler a été vu voyager avec son ex-femme (et mère de ses deux enfants) Robin Wright en janvier 2023.

Cependant, c’était assez anodin, et Robin a précisé plus tard qu’ils étaient simplement amis et coparents. « Être amie avec le père de vos enfants… Je veux dire, c’est un cadeau parce que nous savons que le divorce avec des enfants est l’une des choses les plus difficiles de la vie », a-t-elle expliqué à E ! Nouvelles retour en février. « Nous serons toujours une famille, que nous soyons ensemble ou séparés, tu sais ? Et je pense que c’est beau, et je le souhaite à tout le monde.

Quant à Leila, Sean a admis en avril 2022 qu’il était toujours amoureux de sa magnifique ex-femme. « Il y a une femme dont je suis tellement amoureux, Leila George, que je ne vois plus qu’au jour le jour maintenant, parce que j’ai foiré le mariage », a-t-il déclaré à The Hollywood Authentique à l’époque. « Nous avons été mariés techniquement pendant un an, mais pendant cinq ans, j’ai été un gars très négligent. »

Sean était également marié à une icône de la pop Madone de 1985-1989.

