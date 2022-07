Voir la photo – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Janet Jackson a rencontré son plus grand fan dimanche. “Après des heures de chant, de danse et de transpiration à travers le [Cincinatti Music Festival]nous devons traîner avec [Janet, 56]”, Larry Birkhead a sous-titré une photo qu’il a publiée le 24 juillet. La photo montrait Janet posant entre Larry, 49 ans, et Dannielynn Birkheadla fille de 15 ans de Larry et Anna Nicole Smith. Dannielynn avait le plus grand sourire sur son visage alors qu’elle se tenait à côté de Janet, qui portait une combinaison beige après sa performance. Dannielynn ressemblait à une jeune rockeuse emo-punk avec ses Dr. Martens et ses gants à épingles à nourrice.

“[Janet] l’a tué”, a ajouté Larry, qui a déclaré que l’icône de la musique “a réussi à inclure tous ses tubes, à chanter et à danser dans la chaleur et trouve encore du temps pour deux de ses fans. Larry a dit que sa fille et lui avaient passé “un super week-end” et a fait remarquer : “Comme Janet est mignonne ?”

Cette réunion survient près de trois mois après que Dannielynn ait assisté au Barnstable Brown Gala, une pré-soirée du Kentucky Derby, alors qu’elle était vêtue de l’un des anciens ensembles de Janet. Dannielynn portait une tenue en noir et blanc achetée lors d’une vente aux enchères caritative, et Larry a déclaré que Janet portait le costume “à la même fête en 2003”. Le trio a pris une photo ensemble lors du gala, et Dannielynn n’a pas pu retenir sa joie. “Janet était si gracieuse et élogieuse envers Dannielynn dans sa tenue”, a déclaré Larry en légende de la galerie. “Elle a rendu Dannielynn si heureuse et a même gracieusement posé pour une photo avec nous.”

Janet était au Kentucky Derby 2022 pour faire ce qui serait la première d’une série d’apparitions et de performances rares. Elle a également été “époustouflée quand elle a vu Dannielynn porter sa tenue emblématique”, a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT après le meeting du Kentucky Derby. “Elle n’en croyait pas ses yeux et elle trouvait que Dannielynn était absolument magnifique. Janet avait l’impression que c’était tellement censé être qu’elle les a rencontrés au derby et a pensé qu’ils n’auraient pas pu être plus gentils.

Ce fut un été de retrouvailles pour Janet. Début juillet, elle retrouve son ancien Bon temps costar Champs Kim. Janet a dépeint Penny Godon Woods dans 48 épisodes de la sitcom des années 1970, tandis que Kim, 53 ans, a joué son personnage “Kim” dans une paire d’épisodes. Kim établira plus tard sa renommée en tant que “Tootie” dans Différents coupsun rôle qu’elle porterait à Les faits de la vie. Kim a également joué Regine Hunter sur Vivre seul dans les années 1990.