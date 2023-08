Voir la photo – La vie d’Hollywood

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Andy Cohenest maman Evelyne Cohen rendu doublement sûr John Mayer avait l’air incroyable pendant leur escapade dans les Hamptons. C’est selon une nouvelle photo sauvage Regardez ce qui se passe en direct l’hôte a posté sur son compte Instagram le mardi 15 août. Dans l’instantané, la mère d’Andy s’est agenouillée à côté d’un lit rose et a semblé vaporiser une chemise blanche à manches longues avec un sourire sur son visage. Elle avait l’air décontractée pendant la corvée, portant un jean bleu et un t-shirt blanc. Pour rester concentrée sur sa tâche, elle portait également une montre connectée. Derrière elle se tenait la chanteuse tatouée de « Your Body Is A Wonderland », qui a pris une pose critique dans un t-shirt noir alors qu’elle résumait son travail domestique. « Ma mère ne recule devant rien pour aider les autres invités de la maison! » Andy a sous-titré le message maladroit.

Certains fans ont été simplement confus par la photo étrangement artistique et tout aussi hilarante. « J’ai tellement de questions… » commença un adepte avant d’ajouter, « nous savons tous que JM aime la lessive, pourquoi permettrait-il à Evelyn de faire ça… à quoi pense-t-il…? » Un autre a plaisanté: « Qui ne se mettrait pas à genoux pour John Mayer? » Un troisième a fait remarquer: « C’est emblématique et je peux ou non vouloir que cela soit encadré sur mon mur. » Et un quatrième a écrit: «Mme. Evelyn est la meilleure ‘tantine’ qu’une amie puisse avoir.

Andy n’a pas caché sa relation étroite avec sa mère. « Elle m’a toujours célébré comme étant moi-même », a-t-il déclaré PERSONNES dans une interview de 2021. « Elle m’a donné du pouvoir. » Il dit aussi qu’elle l’a aidé à lui apprendre à s’exprimer. « Elle m’a appris à dire ce que je pense », a-t-il poursuivi à la sortie. « Et elle me garde sur mes orteils. Elle m’enverra un texto après Regardez ce qui se passe en direct et dire : « C’était horrible », ou « Ces invités sont ennuyeux », ou « Tu as l’air gros ». C’est une grande ballbuster. Mais quand elle envoie un texto, « C’était un super spectacle », je sais qu’elle le pense vraiment. »

Et quant à son amitié improbable avec le chanteur idole, Andy l’a résumée dans un article de 2015. « John Mayer et moi avons ce que certains considéreraient comme une amitié improbable », a-t-il écrit pour Divertissement hebdomadaire à l’époque. « C’est l’un de nos plus grands guitaristes vivants, et je suis considéré comme le mec qui remue la merde à la télé tard dans la nuit. »