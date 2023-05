Voir la photo – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Lindsay Lohan trempée au soleil tout en montrant son baby bump sur Instagram le jeudi 25 mai. L’actrice de 36 ans s’est allongée sur une chaise longue et a souri, alors qu’elle était magnifique dans un maillot de bain une pièce noir pendant ses vacances. Elle avait ses cheveux roux attachés en queue de cheval et portait une paire de lunettes de soleil aviateur. Elle avait un petit sourire sur son visage alors qu’elle brillait au soleil.

Des tonnes de personnes ont laissé des messages élogieux pour Lindsay dans la section des commentaires, y compris Réservoir de requin Barbara Corcoran, qui l’appelait une « Hot Mama » avec un emoji en forme de cœur. Beaucoup d’autres personnes ont également mentionné que la future maman avait l’air fantastique, et d’autres personnes ont laissé des emojis aimants. Lindsay a également tagué son mari Bader Shammas, 36, sur la photo. Sur son histoire Instagram, l’actrice a également partagé quelques photos de la plage avec un ciel dégagé, et le temps semblait parfait pour une escapade romantique.

Lindsay a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant en mars. Elle a posté une photo d’une grenouillère blanche pour bébé qui dit « à venir bientôt » dessus. Dans la légende, elle a dit qu’elle et Bader étaient « bénis et excités » pour leur premier enfant. « Nous sommes très heureux que notre nouveau membre de la famille arrive et nous attendons avec impatience ce prochain chapitre de nos vies », a-t-elle déclaré dans un communiqué à TMZ.

Il est clair que Lindsay et Bader ont hâte de devenir parents. Elle a eu une fête de naissance incroyable, entourée de ses proches en avril. Elle a également fait ses débuts avec son baby bump sur une photo sur son histoire Instagram à la fin du mois d’avril.

Lindsay a montré qu’elle voulait être maman depuis longtemps. Avant d’annoncer qu’elle était enceinte de Bader, elle a expliqué qu’elle avait hâte d’avoir des enfants lors d’une conversation avec elle. Méchantes filles co-vedette Amanda Seyfried dans Entretien magazine en novembre 2022. « Je veux faire quelques choses amusantes, puis je veux faire des choses plus sérieuses… et je veux avoir des enfants », a-t-elle déclaré, même si elle n’avait pas l’air de vouloir qu’ils suivent ses pas d’acteur.

