Voir la photo – La vie d’Hollywood

Crédit d’image : Adam Rose/Netflix

Pourrait Danielle Rühl et Nick Thompson être de retour? L’ancien L’amour est aveugle Le couple de la saison 2 – qui a annoncé qu’il se séparait en août 2022 – semblait très câlin dans un selfie Instagram Story Danielle, 29 ans, partagé le 7 mai. Sur la photo, que l’on peut voir ci-dessous, le couple semblait se câliner sur un canapé alors qu’ils souriaient pour l’instantané. Danielle s’est appuyée sur l’épaule de Nick pour la photo, qu’elle a simplement sous-titrée, « Sup. »

Le professionnel des relations publiques et Nick, 37 ans, se sont fiancés et mariés au cours de la deuxième saison de la série à succès Netflix, qui a commencé à être diffusée en février 2022. « Nous nous aimons et nous nous soucions plus l’un de l’autre que nous ne pourrions jamais l’exprimer à qui que ce soit. » Danielle a dit sur leur épisode de mariage. Nick a répondu en accord. « Je n’ai aucun doute sur le fait que tu es la personne avec qui je suis censé être », a-t-il jailli. « Je suis content de t’avoir trouvé, et j’ai hâte de passer le reste de ma vie à être mieux ensemble. »

Malheureusement, le reste de leur vie ensemble n’a duré qu’environ un an, car Danielle a demandé le divorce l’été dernier, comme mentionné ci-dessus. En septembre, Danielle et Nick ont ​​finalement abordé leur séparation. « Il a fallu un certain temps pour parler publiquement de la fin de mon mariage, car les émotions sont encore vives. Cependant, j’apprécierai toujours ceux qui ont suivi mon parcours et continueront de me soutenir tout au long de cette expérience », a écrit Danielle dans un post Instagram supprimé depuis, par Page 6. « J’ai aussi appris à m’aimer et à m’entourer en priorité de ceux qui m’aiment pour qui je suis », a-t-elle ajouté après avoir confirmé qu’elle et Nick resteront amis.

« Les dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour moi », a déclaré Nick en haut d’un message qu’il a partagé le 21 septembre, qui reste sur sa page au moment d’écrire ces lignes et peut être vu ici. « Comme beaucoup d’entre nous traversant une perte ou un événement qui change la vie, nous vivons des cycles de deuil pendant que nous naviguons dans nos émotions. »

« Chacun perçoit et vit le chagrin différemment lorsqu’une relation se termine, sans parler de la perte d’un mariage aux yeux du public. Je travaille sur mes propres défis mentaux et émotionnels pour surmonter les sentiments d’anxiété et de dépression », a-t-il poursuivi dans sa longue déclaration. « Dans ce processus, j’ai appris qui sont ma famille, mes amis et mes fans fidèles, pour qui je suis incroyablement reconnaissant. J’ai appris qu’il y aura toujours d’autres personnes qui déçoivent ou qui ne correspondent pas à ma vérité ou à mon bien-être. Il a ajouté qu’il est « reconnaissant » pour l’expérience qu’il a eue et qu’il est « optimiste pour l’avenir ».

L’annonce du divorce est intervenue juste un mois après que Danielle a partagé un carrousel de 10 images douces de ce qui semblait être une séance de fiançailles. Cependant, le couple avait auparavant été ouvert sur son besoin de conseil matrimonial. « Nous sommes en thérapie de couple et nous le sommes maintenant, depuis presque tout le temps depuis que nous avons terminé [the show] », a déclaré Nick PERSONNES en mars 2022. « Nous avons mis en place des cadres de communication. Nous avons dû nous forcer à travers certaines conversations [about] ce dont nous avons réellement besoin à ce moment-là et [have] travaillé pour pouvoir articuler cela.

«Parfois, cela signifie s’éloigner un peu ou parfois cela signifie:« Déposons-le, laissez-le tomber et oubliez-le », a-t-il poursuivi. « Il y a tellement de choses différentes que nous appliquons à notre communication [style] cela nous a vraiment donné un bon pas pour aller de l’avant. Peut-être que l’ancien couple a décidé de faire un autre « pas pour avancer » ensemble après la nouvelle de leur rupture.

