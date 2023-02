Voir la photo – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Dwayne The Rock Johnson est reconnaissant à sa mère Ata Johnson, 74 ans, est en vie après un horrible accident de voiture le mercredi 1er février qui a laissé à sa voiture un tas de déchets. Les Adam noir star, 50 ans, s’est rendue sur Instagram le jeudi 2 février pour partager une photo de sa Cadillac rouge vif déchiquetée – ce qui reste après un accident effrayant. “Les anges de la miséricorde ont veillé sur ma mère alors qu’elle était dans un accident de voiture tard la nuit dernière”, a-t-il légendé la photo. « Elle survivra et continuera d’être évaluée. Cette femme a survécu à un cancer du poumon, à un mariage difficile, à une collision frontale avec un conducteur ivre et à une tentative de suicide. C’est une survivante, d’une manière qui rend les anges et les miracles réels.

L’aimable père de trois enfants a ensuite appelé les premiers intervenants qui l’ont aidé, lui et sa mère, à traverser l’épreuve. “Merci LAPD et LAFD d’être si attentionnés et concentrés”, a-t-il poursuivi. “Merci de rester au téléphone [sic] et me parler à travers tout cela. Il me reste un parent, donc si tu as toujours ta mère et ton père, assure-toi de les serrer fort dans tes bras, car tu ne sais jamais quand tu recevras cet appel à 3 heures du matin [sic] nous ne voulons jamais obtenir. le père de Dwayne, Rocky Johnsondécédé en 2020 à l’âge de 75 ans.

Beaucoup de Croisière dans la jungle Les 361 millions de followers de l’acteur ont suivi le fil des commentaires pour réagir à la photo choquante. « Je suis content qu’elle aille bien ! Enverra des vibrations de guérison », a commenté l’un, tandis qu’un autre a écrit:« Dans mes prières pour un prompt rétablissement. D’autres ont compati avec la star pour la perte d’un parent. “Je sais ce que ça fait d’avoir perdu ma mère à cause d’un cancer l’année dernière”, a réagi un fan. « Nos discussions et son rire me manquent, mais surtout elle me manque. Je suis content que ta mère aille bien.

La voiture était peut-être un cadeau de Dwayne – il lui a offert une Cadillac pour Noël en décembre 2021, bien que cette Cadillac sur les photos qu’il partageait à l’époque soit blanche. Une publication Instagram la montrait souriant au volant. “Elle a eu quelques bons cris laids”, a-t-il plaisanté dans la légende.

