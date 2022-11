Voir la photo – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : avec l’aimable autorisation d’Intimissimi/MEGA

Léni Klum, 18 ans, a attiré beaucoup d’attention pour sa dernière publication sexy sur Instagram. La fille de Heidi Klum, 49 ans, a posé dans un soutien-gorge rouge et des sous-vêtements assortis alors qu’elle était assise sur un lavabo de salle de bain, dans la nouvelle photo accrocheuse, qui a servi de publicité pour la société de lingerie Intimissimi. Elle avait également les cheveux détachés et se brossait les dents avec une brosse à dents en regardant la caméra avec un léger sourire.

“routine nocturne dans les nouvelles pièces de lingerie de noël intimissimi disponibles et DISPONIBLES MAINTENANT en ligne et dans toutes les boutiques intimissimi ! @intimissimiofficial », Leni a légendé le message. Ses followers n’ont pas tardé à la complimenter peu de temps après qu’elle ait publié la photo. “Elle est si belle”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a écrit simplement mais efficacement, “Wow”.

Avant que Leni ne publie sa nouvelle photo, elle a fait la une des journaux pour avoir participé à une campagne de lingerie aux côtés de sa mère modèle. Après avoir reçu des critiques négatives de la part d’utilisateurs en ligne, qui ont qualifié certaines des photos de “dérangeantes” et “étranges”, la jeune beauté s’est défendue en marchant sur le tapis rouge lors de la fête d’Halloween annuelle de Heidi le 31 octobre.

“Honnêtement, je n’ai pas regardé beaucoup de réactions”, a-t-elle déclaré lors d’une interview lors de l’événement. «Je suis globalement satisfait de la campagne et j’ai passé une journée incroyable avec ma mère. Je pense que les photos se sont avérées superbes et nous avons passé un moment formidable. Je ne le regarde pas, honnêtement. Si je ne le regarde pas, je n’ai pas à y prêter attention, alors je ne sais tout simplement pas ce qu’il y a là-bas.

Dans la campagne controversée, qui était également pour Intimissimi, la mère et la fille ont été vues posant dans divers soutiens-gorge et sous-vêtements et ont également dansé sur de la musique classique italienne, dans une vidéo qui accompagnait les photos. Howard Stern a également critiqué les photos et la vidéo d’un épisode de son émission SiriusXM. “Je l’ai regardé et j’ai pensé:” C’est tellement f—king “hors de propos. C’est tellement inapproprié. Mais vous ne pouvez pas arrêter de le regarder », a-t-il déclaré à l’antenne. « Cela ressemble au fantasme d’un gars. Ils s’embrassent et se tiennent. Et ils gambadent.

Malgré les opinions négatives, Leni a continué à féliciter sa mère et a révélé qu’elle était reconnaissante d’avoir eu l’opportunité. “Je l’aime. Elle est une source d’inspiration. Juste les conseils qu’elle me donne, la façon dont elle travaille, tout ce qui la concerne, je peux continuer encore et encore », a-t-elle déclaré. “J’adore tourner avec elle.”