Voir la photo – La vie d’Hollywood

Gagnant d’un Grammy Cardi B, 30 ans, a finalement révélé son tatouage facial via sa story Instagram le 17 novembre, et nous sommes obsédés ! La fière maman ours a révélé un tatouage complet avec de l’encre rouge et une écriture cursive du nom de son fils, Vague1. Sur la photo, Cardi a secoué un visage plein de glamour et a regardé sur le côté pour révéler l’encre, ce qu’elle a en fait fait le 14 août par l’artiste, Robinson De Los Santos. La beauté brune n’a rien écrit d’autre que le nom de Wave en lettres blanches sur le poteau.

Il n’est pas surprenant pour les fans de Cardi qu’elle montre le tatouage de la mâchoire, alors qu’elle prenait Twitter le 16 janvier qu’elle voulait faire tatouer le nom de son petit garçon. “Aléatoire mais …. je suis proche de 1% aussi [sic] tatouer mes fils [sic] nom sur mon visage… Je veux vraiment le faire ! », écrivait le hitmaker à l’époque. Bien sûr, lorsqu’elle a annoncé qu’elle souhaitait que l’œuvre soit réalisée, certains de ses fans avaient des opinions à ce sujet. « Calmez-vous madame [sic]”, un fan de Twitter a écrittandis qu’un autre intervint“déplacez ce 1% à 0% s’il vous plaît.”

Cardi n’est pas étrangère aux tatouages, car la trentenaire a un énorme tatouage qui couvre les deux côtés de ses jambes, de son dos et de ses fesses. Elle a ouvertement parlé de ses tatouages ​​et les considère comme un témoignage de son amour pour ses enfants. Notamment, Cardi s’est rendue sur Instagram Live en septembre pour révéler pourquoi elle avait pris la décision de mettre de l’encre sur son visage dans un rediffusion des fans partagé via Twitter. “J’ai tatoué le nom de mon fils parce que je l’aime”, a-t-elle dit, avant d’ajouter, “et j’ai tatoué celui de ma fille [Kulture, 4] Nom.” Le nom de sa petite fille est tatoué à l’encre noire, également en cursive, et situé sur le bras gauche de Cardi près du pli intérieur de son coude.

La révélation du tatouage de la fondatrice de Whipshots survient une semaine seulement après qu’elle a rompu son silence et publié un hommage affectueux au regretté rappeur Migos, Décoller, décédé le 1er novembre. « Votre décès prématuré a causé beaucoup de douleur et de chagrin à tant de vies. L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cette tragédie. J’ai le cœur brisé mais je suis reconnaissante pour tous les précieux souvenirs que nous avons pu partager pendant que vous étiez ici avec nous », a commencé sa longue légende. “Cela a vraiment été un cauchemar et la douleur est incomparable. Le vide que ressentent vos frères est insupportable et je prie pour que vous donniez Décalage ,Quavoet vos amis et votre famille la force de continuer alors qu’ils essaient de faire face à cette perte.

Takeoff n’était pas seulement membre du groupe de rap Migos, mais aussi un membre de la famille, car il était à la fois le cousin de Quavo et le mari de Cardi. Le 15 novembre, Offset s’est également rendu sur Instagram pour partager un hommage à son défunt cousin. “Cher Take, ça ne me semble pas réel de vous poster comme ça…. Cela ne ressemble toujours pas à la réalité. J’ai cherché les bons mots à dire, mais il n’y en a aucun qui suffira. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, Rest In Power. Je t’aime”, a écrit le père de cinq enfants. Takeoff a été tragiquement abattu à l’âge de 28 ans à Houston, au Texas.