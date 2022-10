Voir la photo – La vie d’Hollywood

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix/Nils Jorgensen/Shutterstock

d’Elizabeth Debicki métamorphose en princesse Diana est vraiment un spectacle à voir. L’un des moments de mode les plus emblématiques de Diana sera présenté dans Celui de la Couronne cinquième saison à venir. Sur une nouvelle photo, on peut voir Elizabeth recréer le moment de la robe de vengeance de la princesse Diana en 1994.

Plus d’actualités “La Couronne”:

Elizabeth porte une version similaire de la robe noire à couper le souffle de Christina Stambolian que la princesse Diana a enfilée pour le Salon de la vanité fête à la Serpentine Gallery de Londres le 29 juin 1994. Elizabeth porte également un collier qui ressemble au tour de cou que Diana portait, qui comportait un grand saphir ovale entouré de diamants serti sur trois rangs de perles.

L’attention portée aux détails pour recréer ce moment est incroyable. Elizabeth porte également du vernis à ongles rouge comme Diana et a les cheveux coiffés comme la princesse de Galles. Elizabeth, le département des costumes et l’équipe de coiffure et de maquillage ont totalement réussi.

La superbe robe est devenue connue comme la «robe de vengeance» ultime parce que Diana est sortie dans le numéro le plus spectaculaire le même soir. prince Charles (à présent Le roi Charles III) a avoué son infidélité avec Camilla Parker Bowles (maintenant la reine consort) dans une interview télévisée. L’incroyable moment de style de la princesse Diana a éclipsé l’interview de Charles à presque tous les égards.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elizabeth reprend le rôle de la princesse Diana pour les deux dernières saisons de La Couronne. Le rôle était auparavant joué par Emma Corrin. La saison 5, qui sera lancée le 9 novembre, suivra la vie de la famille royale dans les années 1990.

La cinquième saison débutera en 1992, l’année de la séparation de Diana et Charles, avec Dominique Ouest jouer le futur roi de l’époque. Leur divorce a été finalisé en 1996 après plusieurs années de querelles entre les ex-époux.

Lien connexe Lié: “The Crown” Saison 5 : Première bande-annonce, date de sortie et tout ce que nous savons jusqu’à présent

La saison 6 est actuellement en tournage et relatera la mort tragique de Diana en 1997 à l’âge de 36 ans. La Couronne a récemment été aperçue en train de filmer des scènes de la saison 6 à Paris près de l’endroit où l’ancienne princesse de Galles a eu un accident de voiture qui lui a coûté la vie et celle de deux autres personnes dans le véhicule. La série Netflix ne montrera pas l’accident de voiture qui a tué Diana, juste les événements avant et après.