Voir la photo de la coupe de cheveux – Hollywood Life

Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Dans un cliché père et fils super adorable, Elon Musk et son fils X, également connu sous le nom de X Æ A-12, ont été vus exhibant leurs coupes de cheveux à la maison. Elon, 51 ans, a pris Twitter pour partager leurs coiffures amateurs et sous-titré le message, « Thanksgiving l’année dernière après avoir regardé un trop grand nombre d’épisodes de Vikings. X, qui est le fils d’Elon et de son ancienne petite amie musicienne, grimes, a fêté son deuxième anniversaire le 4 mai 2022.

Thanksgiving l’année dernière après avoir regardé un trop grand nombre d’épisodes de Vikings pic.twitter.com/ra7lijKRhD – Elon Musk (@elonmusk) 1 août 2022

A notre grande surprise, le milliardaire se coupe les cheveux lui-même ! Un utilisateur a commenté le tweet pour lui demander s’il se coupait les cheveux et ceux de son fils, ce à quoi Elon a répondu : “Ouais”. Il a également inclus la vidéo de chien la plus mignonne dans le fil Twitter pour révéler que son fils jouait avec leurs nombreux amis à fourrure. La légende de la vidéo disait : « X Doges ».

Elon et X arboraient des coupes de cheveux jumelées dans le poste avec les côtés de leurs cheveux rasés jusqu’à une coupe à la mode. De plus, Elon a promis à ses abonnés qu’une photo spéciale du chien de la famille Floki arriverait “demain”. Il a d’abord partagé que Floki a été ajouté à la famille Musk en septembre 2021. Floki est un chien Shiba Inu qui est l’un des nombreux animaux de compagnie que Musk a chez lui.

Non seulement Elon partage X avec Grimes, mais l’ancien couple partage également sa fille de 7 mois Exa Dark Sideræl ensemble. Elon est un homme occupé mais être père peut l’occuper d’autant plus qu’il a un total de 10 enfants. En novembre 2021, Elon a discrètement accueilli des jumeaux avec l’exécutif de Neuralink Shivon Zilis.

Il partage également des jumeaux de 18 ans Viviane Jenna Wilson et Griffon Muscainsi que des triplés Kaï, Damienet Musc de saxoné en 2006, avec sa première épouse, Justine Wilson. Justine et Elon ont malheureusement perdu leur fils, Musc du Nevadadécédé du syndrome de mort subite du nourrisson alors qu’il n’avait que 10 semaines, selon Le soleil américain.

Elon ne partage pas assez souvent des photos de famille intimes sur ses réseaux sociaux, mais quand il le fait, ce sont certainement les photos de groupe de famille les plus mignonnes.