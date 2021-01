Voir la photo de Harry Styles et Olivia Wilde qui brise les coeurs

Autre que le Vogue interview, cependant, Harry et Olivia se sont très peu parlé publiquement l’un de l’autre – ou de leur romance d’ailleurs. Mais les deux stars sont notoirement privées en ce qui concerne leur vie personnelle.

En fait, Olivia vole tellement sous le radar, les fans n’ont pas appris qu’elle et Jason Sudeikis avait mis fin à leur relation de près de dix ans jusqu’à des mois après les faits. Une source a déjà dit à E! News qu’ils ont annulé leur engagement au début de 2020, mais cela n’est devenu public qu’en novembre.

Depuis, l’ancien couple a maintenu son amitié et est fréquemment aperçu ensemble.

Selon Personnes, Jason et Olivia ont une «excellente routine de coparentalité» pour leurs enfants Otis Alexander, 6 et Daisy Joséphine, 4. Le point de vente a déclaré: « Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale. »