Voir la photo après son arrestation – Hollywood Life

Crédit d’image : Ron Johnson/AP/Shutterstock

Ancien président celui de Donald Trump La photo d’identité a été libérée après avoir été placée en détention en Géorgie le jeudi 24 août. Même si l’ancien président a évité que sa photo d’identité soit prise lors de ses précédentes arrestations, il en a quand même fait prendre une dans le cadre de la procédure de réservation lors de sa dernière mise en accusation. L’ancien président a été emprisonné pendant « environ 20 minutes », selon CNN, et libéré avec une caution de 200 000 $.

La photo d’identité de Donald Trump a été publiée #TrumpMugShot https://t.co/3kTDPcjDuR – Wynn Westmoreland CNN (@WynnWs) 25 août 2023

Bien que Trump ait pris ses empreintes digitales et ait été incarcéré en suivant la plupart des procédures standard lors de ses arrestations précédentes, il n’a pas fait l’objet d’une photo d’identité auparavant. Les photos sont généralement prises pour identifier les suspects, mais comme il existe de nombreuses photos de Trump facilement disponibles (et il était l’une des personnes les plus connues au monde), il a pu éviter d’en prendre une. Avant l’annonce de l’acte d’accusation, le shérif du comté de Fulton Patrick Labat a partagé qu’il prévoyait de suivre le protocole de réservation standard pour Trump. « Peu importe votre statut, nous aurons une photo prête pour vous », a-t-il déclaré aux journalistes. Le Journal-Constitution d’Atlanta. « À moins que quelqu’un me dise le contraire, nous suivons nos pratiques normales. »

Avant son arrestation, certains des coaccusés de Trump, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani s’est également rendu pour être arrêté mercredi. La caution de Trump a été fixée à 200 000 dollars par le juge.

Contrairement à ses précédentes mises en accusation, les caméras étaient également autorisées dans la salle d’audience. C’est la troisième fois que Trump est traduit en justice en 2023. Sa première inculpation a eu lieu à New York, où il a été inculpé de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux, dont un pour son prétendu paiement d’argent secret à Daniels orageux. Son deuxième acte d’accusation comprenait 37 chefs de mauvaise manipulation de documents classifiés dans sa résidence de Mar-a-Lago. Il a été traduit en justice à Miami, en Floride. Son troisième acte d’accusation concernait des accusations fédérales liées à ses efforts présumés pour renverser les élections de 2020, qui ont conduit à l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Trump et ses co-conspirateurs (dont Rudy GiulianiMark Meadows, et 16 autres) ont fait l’objet de 41 accusations dans le comté de Fulton, en Géorgie, notamment pour racket, fausses déclarations et sollicitation des assemblées législatives des États, hauts fonctionnaires de l’État, création et distribution de faux documents électoraux, harcèlement des travailleurs électoraux, sollicitation de la justice. Des responsables du ministère, la sollicitation du vice-président de l’époque, Mike Pence, la violation illégale du matériel électoral et des actes d’obstruction.

Trump est actuellement au milieu d’une campagne présidentielle pour 2024. Lorsque l’acte d’accusation contre la Géorgie a été annoncé, sa campagne a publié une déclaration accusant les procureurs de tenter de s’ingérer dans les prochaines élections. «Ils auraient pu proposer cela il y a deux ans et demi, mais ils ont choisi de le faire pour des raisons d’ingérence électorale, au milieu de la campagne réussie du président Trump. Non seulement il est en avance de loin sur tous les républicains, mais il est également en tête contre Joe Biden dans presque tous les sondages. Le président Trump représente la plus grande menace pour l’avenir politique de ces démocrates (et le plus grand espoir pour l’Amérique) », ont-ils déclaré.