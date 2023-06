Voir la performance de « Funny Girl » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Les plus grandes stars de Broadway se sont réunies pour les Tony Awards à New York le 11 juin, et Lea Michele a donné aux téléspectateurs un avant-goût Fille drôle comme elle a joué pour clôturer le spectacle. Lea s’est déguisée en Fanny Brice et a chanté une incroyable interprétation de « Don’t Rain On My Parade ». Elle était également entourée de plusieurs de ses co-stars de la série pour la performance à haute énergie.

Lea MIchele interprète « Don’t Rain On My Parade » pour clôturer le 2023 #TonyAwards pic.twitter.com/0OOLWhVy0T – Le journaliste hollywoodien (@THR) 12 juin 2023

Lea a commencé sa course en tant que Fanny Brice en septembre 2022 et sera avec le spectacle jusqu’à sa fermeture à Broadway en septembre 2023. Bien qu’elle ait reçu une appréciation majeure pour sa performance dans le rôle, Lea n’a pas été nominée aux Tonys 2023, et elle n’était pas non plus éligible pour recevoir une nomination. Comme Lea n’était pas la star originale de la production, elle n’a pas pu être nominée.

Plus à propos Lea Michele

Lea a succédé à la star originale de Fille drôle, Bonnet Feldstein, quand elle a rejoint le casting. Beanie a joué le rôle de Fanny lors de la première ouverture du renouveau en avril 2022 et était dans la série jusqu’en juillet. Elle a fini par quitter le casting deux mois avant son départ initial prévu en septembre, et Julie Blenko a endossé le rôle de Fanny avant l’arrivée de Lea. L’équipe de production de Fille drôle aurait pu déposer une pétition auprès des Tonys pour que Lea soit nommée. Cependant, ils ne l’ont pas fait.

Le casting de Léa dans un revival grandeur nature de Fille drôle rappelle un scénario sur Joieoù son personnage, Rachel Berry, a rejoint un Fille drôle production. Elle a longtemps évoqué son amour de la série et son envie de jouer Fanny Brice. « Je me sens plus prête que jamais auparavant, à la fois personnellement et professionnellement », a déclaré Lea dans une interview de septembre 2022 avec Le New York Times. « J’ai un avantage sur moi. Je travaille vraiment dur. Je n’ai pas de place pour les erreurs. Ce niveau de perfectionnisme, ou cette pression de perfectionnisme, m’a laissé beaucoup d’angles morts.

