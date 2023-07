Voir la nouvelle vidéo de danse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Britney Spears est apparu complètement indifférent après un garde de sécurité pour le joueur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama l’a reversée dans un incident déjà tristement célèbre. La pop star, 41 ans, s’est rendue sur Instagram le lundi 10 juillet pour twerker dans une toute petite paire de bas de bikini en peau de serpent turquoise et taquiner les nouvelles à venir. La chanteuse « Boys » portait une blouse paysanne courte blanche et une paire de bottes blanches alors qu’elle dansait énergiquement pour Janet Jackson‘s « All Nite (Don’t Stop,) » à divers moments, se giflant le derrière, éteignant la caméra et caressant sa poitrine. Bien que Britney ait désactivé les commentaires, elle avait quelque chose à dire à ses 42,1 millions de fans dans la légende. « De bonnes nouvelles arrivent demain 👀🤫🙊… » taquina-t-elle. « Je suis tellement excité… j’ai hâte de partager cette nouvelle avec vous tous !!!! »

La vidéo de danse à bout de souffle survient cinq jours seulement après un incident au cours duquel un agent de sécurité a giflé Britney alors qu’elle tentait d’attirer l’attention d’une star de la NBA en le tapotant par derrière. Le tout, pour lequel le département de police de Las Vegas a refusé de porter plainte, a laissé la mère de deux enfants sous le choc. « Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi et j’en ai eu ma juste part », a-t-elle écrit en partie dans une déclaration via Instagram le lendemain. « Je n’étais pas préparé à ce qui m’est arrivé la nuit dernière. J’ai reconnu un athlète dans mon hôtel et je l’ai revu. J’ai décidé de l’approcher et de le féliciter pour son succès. C’était vraiment bruyant, alors je lui ai tapé sur l’épaule pour attirer son attention.

La version de Victor de l’histoire a fait que Britney l’a « saisi », bien qu’une vidéo ait fait surface plus tard et ait soutenu l’affirmation de Britney selon laquelle elle l’avait simplement tapoté. Elle a demandé des excuses, mais n’en a pas encore reçu.

En tout cas, la saga ne semble pas avoir refroidi le moral de Britney. Le 7 juillet, elle s’est de nouveau rendue sur Instagram pour proclamer qu’elle reste fan de Victor. « Quoi qu’il en soit, je suis toujours une grande fan du joueur de la NBA… », a-t-elle écrit en partie. « Ce n’est pas sa faute si sa sécurité m’a frappé … merde arrive !!! »

