Voir la nouvelle publicité puissante de la campagne Harris-Walz de Bruce Springsteen

La récente apparition de Bruce Springsteen lors d’un rassemblement à Philadelphie pour Kamala Harris figure dans une nouvelle publicité de campagne que le rockeur a partagée sur les réseaux sociaux quelques jours seulement avant les élections.

Dans la publicité intitulée « Hopes and Dreams » – un clin d’œil à sa chanson « Land of Hope and Dreams », qu’il a interprétée lors du rassemblement de l’Université Temple le 28 octobre – Springsteen dénonce Donald Trump et présente des arguments convaincants pour expliquer pourquoi les Américains devraient voter Harris. -Valse le jour du scrutin.

« Cette élection concerne un groupe de personnes qui veulent saper fondamentalement notre mode de vie américain. Donald Trump ne comprend pas ce pays, son histoire, ni ce que signifie être profondément américain », dit Springsteen.

« Je veux un président qui respecte la Constitution, qui veut protéger et guider notre grande démocratie, qui croit en l’État de droit et au transfert pacifique du pouvoir, qui se battra pour les droits des femmes et le droit des femmes de choisir, et qui veut créer une économie de classe moyenne qui sert tous nos citoyens.

Le rockeur de E Street ajoute : « Il n’y a qu’une seule candidate qui tient à ces principes à cœur, c’est Kamala Harris. C’est pourquoi, le 5 novembre, je vote pour Kamala Harris et Tim Walz – et j’exhorte tous ceux d’entre vous qui croient en la voie américaine à me rejoindre.

Le mini-set de Springsteen à Temple University comprenait également des interprétations acoustiques de « The Promised Land » et « Dancing in the Dark ». Les défilés de campagne de Springsteen sont devenus une tradition à Philadelphie. En octobre 2008, il a rassemblé 50 000 personnes pour Barack Obama à Benjamin Franklin Parkway, et la nuit précédant le jour des élections 2016, il a chanté « Thunder Road », « Long Walk Home » et « Dancing in the Dark » à l’Independence Hall pour soutenir Hillary. Clinton. En 2020, il a apporté son soutien à Joe Biden, en narrant et en musique une publicité de campagne pour le futur président.

Cette saison électorale, Springsteen est également monté sur scène lors d’un événement Harris-Walz à Clarkson, en Géorgie.