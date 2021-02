Voir la note d’amour manuscrite de Kourtney Kardashian à Travis Barker

L’initié a déclaré que Travis, père de deux enfants, « a toujours eu un œil pour » Kourtney, qui est coparentalité de trois enfants avec un ex Scott Disick.

« La chimie et le flirt ont toujours été là », a déclaré la source à propos de Kourtney et Travis. «Ils ont beaucoup en commun, et Kourtney a toujours été attiré par la façon dont Travis est en tant que parent. C’est un père formidable et pratique, et Kourtney adore ça chez lui. Ils adorent se détendre à la maison avec leurs enfants, et tout le monde le sait. Cela se passe bien, et ils ne font pas pression pour que ce soit super sérieux à ce stade. «