Voir la liste complète – Hollywood Life

Crédit d'image : Daniel DeSlover/Shutterstock

Cela pourrait être l’année où Mauvais lapin devient le roi des American Music Awards. La star du reggaeton est en tête du peloton des nominés AMA 2022, accumulant huit hochements de tête – dont son premier artiste de l’année. Suite à la sortie de son album à succès Un Verano Sin TiBad Bunny a été partout dans les charts et est sur le point d’entrer dans l’histoire : s’il balaie les AMA le 20 novembre, il égalisera Michael Jackson et Whitney Houston pour la plupart des AMA remportées en une seule année.

Bad Bunny a cependant une concurrence féroce. Beyoncé, Drake, et Taylor Swift – qui ont chacun remporté six nominations AMA – sont également en lice pour l’artiste de l’année. Harry Styles, Adèle, et Le weekendqui ont chacun reçu cinq nominations, complètent cette catégorie. Avenir a également remporté cinq nominations cette année, tandis que Tems et Jack Harlow suivre derrière avec quatre.

Taylor pourrait étendre son avance en tant qu’artiste avec le plus de victoires AMA au total (elle se situe actuellement à 34 victoires époustouflantes.) Elle a remporté la catégorie Artiste de l’année plus que quiconque, avec six victoires à son actif.

Les AMA 2022 comprennent six catégories nouvelles ou revivifiées cette année, par Panneau d’affichage : Artiste K-Pop préféré, artiste Afrobeats préféré, chanson rock préférée, album rock préféré, artiste en tournée préféré et bande originale préférée. L’émission a également abandonné une catégorie : Chanson tendance préférée.

Au 13 octobre, aucun hôte n’a été nommé et aucun artiste n’a été annoncé, mais les fans peuvent garder les yeux et les oreilles ouverts pour plus d’informations avant la diffusion du 20 novembre sur ABC (20h HE / 20h PT, via bande retard)

Artiste de l’année

Adèle

Mauvais lapin

Beyoncé

Canard

Styles Harry

Taylor Swift

Le weekend

Nouvel artiste de l’année

Colombe Cameron

Gayle

Latte

Måneskin

Steve Lacy

Collaboration de l’année

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Distribution, “On ne parle pas de Bruno”

Elton John et Dua Lipa, “Cold Heart – PNAU Remix”

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Le Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artiste de tournée préféré

Mauvais lapin

Jeu froid

Ed Sheeran

Elton John

Les pierres qui roulent

Clip musical préféré

Adele, « Easy on Me »

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Moi Porto Bonito”

Harry Styles, “Comme c’était”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Taylor Swift, “Trop bien (version de Taylor)”

Artiste pop masculin préféré

Mauvais lapin

Canard

Ed Sheeran

Styles Harry

Le weekend

Artiste pop féminine préférée

Adèle

Beyoncé

Chat Doja

Lizzo

Taylor Swift

Duo ou groupe pop préféré

BTS

Jeu froid

Imagine Dragons

Måneskin

Une république

Album pop préféré

Adèle, 30

Mauvais lapin, Un Verano Sin Ti

Beyoncé, Renaissance

Harry Styles, La maison d’Harry

Taylor Swift, Rouge (version de Taylor)

Le weekend, Aube FM

Chanson pop préférée

Adele, « Easy on Me »

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Distribution, “On ne parle pas de Bruno”

Harry Styles, “Comme c’était”

Lizzo, “À propos de putain de temps”

Le Kid LAROI & Justin Bieber, “Stay”

Artiste country masculin préféré

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luc Peignes

Morgan Wallen

Walker Hayes

Artiste country féminine préférée

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

Duo ou groupe de pays préféré

Dan + Shay

Dame A

Ancien Dominion

Parmalée

Bande de Zac Brown

Album country préféré

Carrie Underwood, Jean & Strass

Luke Combs, Grandir

Cody Johnson, Humain : le double album

Taylor Swift, Rouge (version de Taylor)

Walker Hayes, Country Stuff : l’album

Chanson country préférée

Chris Stapleton, “Vous devriez probablement partir”

Cody Johnson, “Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas”

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter, “Je pense à toi”

Jordan Davis avec Luke Bryan, “Buy Dirt”

Morgan Wallen, « Gaspillé sur vous »

Artiste hip-hop masculin préféré

Canard

Avenir

Kendrick Lamar

Petit bébé

Lil Durk

Artiste hip-hop préférée

Cardi B

GloRilla

Latte

Megan toi étalon

Nicki Minaj

Album hip-hop préféré

Avenir, Je ne t’ai jamais aimé

Gunna, DS4EVER

Kendrick Lamar, M. Morale et les grands pas

Lil Durk, 7220

Polo G, Temple de la renommée 2.0

Chanson hip-hop préférée

Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”

Jack Harlow, “Première classe”

Kodak Noir, “Super Gremlin”

Latto, “Grande Énergie”

Lil Nas X ft. Jack Harlow, “Industry Baby”

Artiste R&B masculin préféré

Brent Faiyaz

Chris Brown

Donner sur

Jour chanceux

Le weekend

Artiste R&B préférée

Beyoncé

Chat Doja

Muni long

Marcheur d’été

SZA

Album R&B préféré

Beyoncé, Renaissance

Canard, Honnêtement, ça ne fait rien

Soie Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), Une soirée avec Silk Sonic

Marcheur d’été, Toujours dessus

Le weekend, Aube FM

Chanson R&B préférée

Beyoncé, “Brise mon âme”

Muni Long, “Heures et heures”

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), “Smokin Out The Window”

SZA, “Je te déteste”

Wizkid ft. Tems, “Essence”

Artiste latino masculin préféré

Mauvais lapin

Farruko

J. Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

Artiste latine préférée

Anita

Becky G

Kali Uchis

Karol G.

Rosalía

Duo ou groupe latin préféré

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza Y Su Esencia

Album latin préféré

Mauvais lapin, Un Verano Sin Ti

Farruko, La 167

J. Balvin, José

Rauw Alejandro, Vice versa

Rosalia, Motomami

Chanson latine préférée

Bad Bunny ft. Chencho Corleone, “Moi Porto Bonito”

Becky G x Karol G, “MAMIII”

Karol G, “Provenza”

Rauw Alejandro, “Todo de Ti”

Sebastián Yatra, “Dos Oruguitas”

Artiste rock préféré

Imagine Dragons

Mitrailleuse Kelly

Måneskin

Piments rouges piquants

Les Lumineux

Chanson rock préférée

Foo Fighters, “L’amour meurt jeune”

Imaginez Dragons x JID, “Enemy”

Kate Bush, “Courir sur cette colline (Un accord avec Dieu)”

Måneskin, “Beggin'”

Red Hot Chili Peppers, “Été noir”

Album de rock préféré

Jeu froid, Musique des sphères

Fantôme, Impera

Imagine Dragons, Mercure – Acte 1

Mitrailleuse Kelly, vente grand public

Piments rouges piquants, Amour illimité

Artiste inspirant préféré

Anne Wilson

pour le roi et le pays

Katy Nichole

Matthieu Ouest

Phil Wickham

Artiste gospel préféré

CeCe Winans

BICHE

E. Dewey Smith

Musique de la ville de Maverick

Tamela Mann

Artiste de danse/électronique préféré

Diplo

Guimauve

Mafia de la maison suédoise

Les fumeurs à la chaîne

Tiësto

Bande-son préférée

ELVIS

Encanto

Chante 2

Stranger Things : bande originale de la série Netflix, saison 4

Top Gun : Maverick

Artiste Afrobeats préféré

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

Tems

Assistant

Artiste K-pop préféré

Rose noire

BTS

Dix-sept

Demain X Ensemble

Deux fois

Les nominés sont basés sur les principales interactions des fans – comme indiqué sur le Panneau d’affichage graphiques – y compris le streaming, les ventes d’albums et de chansons, la diffusion à la radio et les recettes des tournées. Ces mesures sont suivies par Panneau d’affichage et son partenaire de données Luminate, et couvrent la période d’éligibilité du 24 septembre 2021 au 22 septembre 2022 (représentant Panneau d’affichage dates des graphiques du 9 octobre 2021 au 1er octobre 2022).

