Voir la liste complète des nominés – Hollywood Life

Les 65e Grammy Awards ont dévoilé leurs nominations mardi 15 novembre et, à première vue, la cérémonie du 5 février 2023 promet d’être l’un des événements les plus étoilés de l’histoire récente de la musique. Après une période de nomination qui a vu des albums de Beyoncé, Taylor Swift, Adele, Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar, et plus encore, les nominations aux Grammy Awards ont révélé à quel point les douze derniers mois ont été une année musicale incroyable. Consultez la liste ci-dessous, gracieuseté de Le New York Times

Après une cérémonie de 2021 affectée par COVID qui mettait l’accent sur les performances, les Grammys 2022 étaient un retour au statu quo – dans un sens. La cérémonie a déménagé au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas et a finalement vu Jon Batiste remporte l’album de l’année. Le sien C’est nous battre Justin Bieber (Justice), Chat Doja (Planète elle), Taylor Swift (Toujours), Kanye “Ye” West (Donde), SON (Au fond de mon esprit), Billie Eilish (Plus heureux que jamais), Lil Nas X (Montéro), Olivia Rodrigue (Acide), et Tony Benet et Lady Gaga (Amour à vendre). Silk Sonic a remporté le record et la chanson de l’année avec “Leave The Door Open” et Olivia a remporté le prix du meilleur nouvel artiste.

De nombreux visages familiers ont remporté les Grammys en 2022 – et personne ne s’y attendait, en particulier Louis CK remportant le meilleur album de comédie pour Bien cordialement Louis CK (Louis a été nominé à nouveau, BTW). Avec le récent antisémitisme de Kanye “Ye” West, une question avant les nominations était de savoir si la Recording Academy étendait une étreinte similaire à bras ouverts avec son album de 2022, Donda 2? Même si Ye a précisé ce qu’il pensait des Grammy Awards en publiant une vidéo de lui en train d’uriner sur l’un de ses trophées en 2020 ? Apparemment, non. Kanye a été exclu de la catégorie Rap, suggérant qu’il a été snobé ou qu’il n’a pas soumis son album pour examen.

Tout cela et plus encore trouvera une réponse le 5 février 2023, lorsque les 65e Grammy Awards arriveront le

Voir la liste complète ci-dessous :

Chanson de l’année

« Abcdefu », Sara Davis, Gayle et Dave Pittenger, auteurs-compositeurs (Gayle)

“About Damn Time”, Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin et Theron Makiel Thomas, auteurs-compositeurs (Lizzo)

“All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)”, Liz Rose et Taylor Swift, auteurs-compositeurs (Taylor Swift)

“As It Was”, Tyler Johnson, Kid Harpoon et Harry Styles, auteurs-compositeurs (Harry Styles)

“Bad Habit”, Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby et Steve Lacy, auteurs-compositeurs (Steve Lacy)

« Break My Soul », Beyoncé, S. Carter, Terius « The-Dream » Gesteelde-Diamant et Christopher A. Stewart, auteurs-compositeurs (Beyoncé)

“Easy on Me”, Adele Adkins et Greg Kurstin, auteurs-compositeurs (Adele)

“God Did”, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts et Nicholas Warwar, auteurs-compositeurs (DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John légende et vendredi)

“The Heart Part 5”, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar et Matt Schaeffer, auteurs-compositeurs (Kendrick Lamar)

“Just Like That”, Bonnie Raitt, auteur-compositeur (Bonnie Raitt)

Disque de l’année

“Ne me ferme pas”, Abba

“Facile avec moi”, Adele

“Brise mon âme”, Beyoncé

“Bonjour magnifique”, Mary J. Blige

“Toi et moi sur le rocher”, Brandi Carlile avec Lucius

“Femme”, chat Doja

“Mauvaise habitude”, Steve Lacy

“Le cœur, partie 5”, Kendrick Lamar

“À propos de putain de temps”, Lizzo

“Comme c’était”, Harry Styles

Meilleure performance solo pop

“Facile avec moi”, Adele

“Mule de Moscou”, Bad Bunny

“Femme”, chat Doja

“Mauvaise habitude”, Steve Lacy

“À propos de putain de temps”, Lizzo

“Comme c’était”, Harry Styles

Meilleure performance de duo/groupe pop

“Ne me ferme pas”, Abba

“Bam Bam”, Camila Cabello avec Ed Sheeran

“Mon univers”, Coldplay et BTS

“Je t’aime (une chanson plus heureuse)”, Post Malone et Doja Cat

« Impie », Sam Smith et Kim Petras

Meilleur album vocal pop traditionnel

“Plus haut”, Michael Bublé

«Quand Noël arrive…», Kelly Clarkson

“Je rêve de Noël (étendue)”, Norah Jones

« À feuilles persistantes », Pentatonix

“Merci”, Diana Ross

Meilleur album vocal pop

“Voyage”, Abba

“30”, Adèle

“Musique des sphères”, Coldplay

“Spécial”, Lizzo

“La maison de Harry”, Harry Styles

Meilleur enregistrement de danse / électronique

“Brise mon âme”, Beyoncé

“Palissandre”, Bonobo

“N’oubliez pas mon amour”, Diplo et Miguel

“Je suis bon (bleu)”, David Guetta et Bebe Rexha

“Intimidée”, Kaytranada avec HER

« À genoux », Rüfüs du Sol

Meilleur album de danse / musique électronique

“Renaissance”, Beyoncé

“Fragments”, Bonobo

“Diplo”, Diplo

“Le dernier adieu”, Odesza

“Rendez-vous”, Rüfüs du Sol

Meilleure performance de rap

“God Did”, DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy “Vegas”, Doja Cat

« Pushin P », Gunna et Future avec Young Thug

“FNF (Allons-y)”, Hitkidd et Glorilla

“Le cœur, partie 5”, Kendrick Lamar

Meilleure performance de rap mélodique

“Magnifique”, DJ Khaled avec Future et SZA

“Wait for U”, Future avec Drake et Tems

“Première classe”, Jack Harlow

“Die Hard”, Kendrick Lamar avec Blxst et Amanda Reifer

“Grande énergie (en direct)”, Latto

Meilleure chanson de rap

“Churchill Downs”, Ace G, BEDRM, Matthew Samuels, Tahrence Brown, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Jack Harlow et Jose Velazquez, auteurs-compositeurs (Jack Harlow avec Drake)

“God Did”, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts et Nicholas Warwar, auteurs-compositeurs (DJ Khaled avec Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John légende et vendredi)

“The Heart Part 5”, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar et Matt Schaeffer, auteurs-compositeurs (Kendrick Lamar)

« Pushin P », Lucas Depante, Nayvadius Wilburn, Sergio Kitchens, Wesley Tyler Glass et Jeffery Lamar Williams, auteurs-compositeurs (Gunna et Future avec Young Thug)

“Wait for U”, Tejiri Akpoghene, Floyd E. Bentley III, Jacob Canady, Isaac De Boni, Aubrey Graham, Israel Ayomide Fowobaje, Nayvadius Wilburn, Michael Mule, Oluwatoroti Oke et Temilade Openiyi, auteurs-compositeurs (Future avec Drake et Tems)

Meilleur album de rap

“Dieu l’a fait”, DJ Khaled

“Je ne t’ai jamais aimé”, Futur

“Rentrez à la maison, les enfants vous manquent”, Jack Harlow

“M. Le moral et les grands pas », Kendrick Lamar

“C’est presque sec”, Pusha T

Meilleure composition instrumentale

“Contes africains”, Paquito D’Rivera, compositeur (Tasha Warren et Dave Eggar)

« El País Invisible », Miguel Zenón, compositeur (Miguel Zenón, José Antonio Zayas Cabán, Ryan Smith et Casey Rafn)

“Fronteras (Borders) Suite : Al-Musafir Blues”, Danilo Pérez, compositeur (Danilo Pérez avec les Global Messengers)

« Refuge », Geoffrey Keezer, compositeur (Geoffrey Keezer)

« Snapshots », Pascal Le Boeuf, compositeur (Tasha Warren et Dave Eggar)

Meilleur arrangement, instrumental ou a cappella

“As Days Go By (un arrangement de la chanson thème ‘Family Matters’)”, Armand Hutton, arrangeur (Armand Hutton avec Terrell Hunt et Just 6)

“How Deep Is Your Love”, Matt Cusson, arrangeur (Kings Return)

“Titres principaux (Doctor Strange dans le multivers de la folie)”, Danny Elfman, arrangeur (Danny Elfman)

“Minnesota, WI,” Remy Le Boeuf, arrangeur (Remy Le Boeuf)

“Scrapple From the Apple”, John Beasley, arrangeur (Magnus Lindgren, John Beasley et le SWR Big Band avec Martin Aeur)

Meilleur arrangement, instruments et voix

“Let It Happen”, Louis Cole, arrangeur (Louis Cole)

“Never Gonna Be Alone”, Jacob Collier, arrangeur (Jacob Collier avec Lizzy McAlpine et John Mayer)

« Optimistic Voices / No Love Dying », Cécile McLorin Salvant, arrangeur (Cécile McLorin Salvant)

“Songbird (version orchestrale)”, Vince Mendoza, arrangeur (Christine McVie)

« 2 + 2 = 5 (Arr. Nathan Schram) », Nathan Schram et Becca Stevens, arrangeurs (Becca Stevens et Attacca Quartet)

Auteur-compositeur de l’année, non classique

Amy Allen

Nija Charles

Tobias Jesso Jr.

Le rêve

Laura Velz

Pour les Grammys 2023, la Recording Academy a dévoilé cinq nouvelles catégories, portant le nombre total de catégories à 91. Les catégories incluent le meilleur album de poésie parlée, la meilleure performance américaine, la meilleure performance de musique alternative, la meilleure bande originale pour les jeux vidéo et autres contenus interactifs. Media, et l’auteur-compositeur de l’année, prix non classique.

“Ce qu’ils doivent faire pour entrer dans l’OEP [Online Entry Process] est d’avoir un minimum de cinq chansons dans lesquelles ils sont répertoriés en tant qu’auteur-compositeur ou co-auteur non performant et non producteur », Susan Stewart, le directeur général de l’aile des auteurs et compositeurs de la Recording Academy, a déclaré dans une interview à Grammy.com. “Nous voulons que les gens comprennent qu’il y a des gens derrière ces chansons, qui créent une œuvre d’art à partir de rien. Nous voulons nous assurer qu’ils sont reconnus. C’est un métier formidable. »