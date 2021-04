Qui remporte un ACM Award ce soir? Nous vous tiendrons au courant avec cette liste en direct des gagnants de la 56e cérémonie annuelle.

Plus de deux douzaines d’artistes prévoient de se produire, avec les collaborations attendues de Miranda Lambert et Elle King, Dierks Bentley avec la guerre et le traité, Kelsea Ballerini avec Kenny Chesney, Chris Young et Kane Brown.

Les ACM Awards – co-animés par Keith Urban et Mickey Guyton – seront diffusés dimanche à Nashville. Des performances et des présentations ont lieu à l’Auditorium Ryman, au Bluebird Cafe et au Grand Ole Opry House.

Nominés pour la 56e cérémonie annuelle des ACM Awards

Artiste de l’année

Luke Bryan

Artiste féminine de l’année

Maren Morris

Artiste masculin de l’année

Thomas Rhett

Duo de l’année

Dan + Shay

Groupe de l’année

Ancien Dominion

Nouvelle artiste féminine de l’année

Gabby Barrett

Nouvel artiste masculin de l’année

Jimmie Allen

Album de l’année [Awarded to artist(s), producer(s), record company–label(s)]

Recommencer – Chris Stapleton

Producteurs: Chris Stapleton, Dave Cobb

Maison de disques: Mercury Nashville

Single de l’année [Awarded to artist(s), producer(s), record company–label(s)]

J’espère que vous êtes heureux maintenant – Carly Pearce & Lee Brice

Producteurs: busbee

Étiquette de disque: Big Machine Records / Curb Records

Chanson de l’année [awarded to songwriter(s), publisher(s), artist(s)]

Les os – Maren Morris

Auteur (s)-compositeur (s): Jimmy Robbins, Maren Morris, Laura Veltz

Éditeurs: Big Machine Music, LLC; Édition extraterrestre extraordinaire; Musique internationale de chien; Oh Denise Publishing; Chants de Round Hill; Warner-Tamerlane Publishing Corp.

Prix ​​ACM:Le duo de Maren Morris et de son mari Ryan Hurd « nous a tous les deux enflammés »

Vidéo de l’année [Awarded to producer(s), director(s), artist(s)]

Worldwide Beautiful – Kane Brown

Réalisateur: Alex Alvga

Producteur: Christen Pinkston

Événement musical de l’année (une égalité au sein de la catégorie a augmenté les nominés) [awarded to artist(s), producer(s), record company–label(s)]

J’espère que vous êtes heureux maintenant – Carly Pearce & Lee Brice

Producteur: busbee

Étiquette de disque: Big Machine Records / Curb Records