Voir la déclaration – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Marilee Fiebig rompt son silence sur son divorce avec T. J. Holmesqu’il a demandé après avoir rendu public sa relation avec Amy Robach. “Pendant la période des fêtes, et à la lumière des temps difficiles, Marilee s’est concentrée uniquement sur l’intérêt général de sa fille de 9 ans”, a déclaré l’avocate de Marilee, Stephanie Lehman. Courrier quotidien. “À cette fin, l’avocat de TJ et moi avons travaillé ensemble pour faire avancer leur divorce en privé, rapidement et aussi amicalement que possible. Néanmoins, nous continuons d’être déçus par le manque de discrétion, de respect et de sensibilité de TJ envers Marilee et la fille du parti.

Plus à propos Amy Robach

La relation entre TJ et Amy est devenue publique fin novembre lorsque Courrier quotidien publié des photos d’eux ensemble dans les semaines précédentes. À l’époque, les fans ne savaient pas qu’Amy et TJ étaient tous les deux séparés de leurs proches. Cependant, Gens ont par la suite rapporté qu’ils avaient tous les deux mis fin à leur mariage en août et n’essayaient pas de cacher leur romance naissante après cela. La déclaration de Marilee (via son avocat) semble brosser un tableau un peu différent, mais elle n’a pas précisé ce qu’elle entendait par “manque de discrétion” de TJ. Marilee n’a pas fait référence de manière flagrante à la relation entre TJ et Amy dans son message.

TJ et Amy se sont mariés en 2010. Lui et Marilee ont une fille, Sabine, 9 ans, tandis que TJ a également deux enfants de son premier mariage. Pendant ce temps, Amy a deux filles avec son premier mari, puis s’est mariée Andrew Shue en février 2010. TJ a demandé le divorce de Marilee, et cela a été rapporté par Page 6 que le divorce d’Amy et Andrew est “presque finalisé”.

Quoi qu’il en soit, TJ et Amy sont définitivement chauds et lourds, car ils ont passé plusieurs jours ensemble à Miami après Noël. Les deux ne semblaient pas du tout en phase avec les caméras des paparazzi alors qu’ils emballaient le PDA lors de diverses sorties tout au long de leur voyage. Ils ont été vus revenir à New York avant le Nouvel An.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





TJ et Amy ont commencé à travailler ensemble en 2014. Ils sont devenus co-animateurs de GMA3 : ce que vous devez savoir en septembre 2020. Cependant, ils ont été suspendus d’ABC en décembre, quelques jours seulement après que la nouvelle de leur romance a été rendue publique. Leur sort avec le réseau n’est toujours pas clair.

Lien connexe En rapport: Scandale TJ Holmes et Amy Robach: une chronologie suivant leur relation et leur avenir sur ‘GMA’

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.