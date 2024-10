Voir la carte, les prévisions et l’état

Milton a touché terre près de Siesta Key, en Floride, à environ cinq miles à l’ouest de Sarasota, en tant qu’ouragan de catégorie 3 mercredi soir, avec des vents maximums soutenus de 120 mph, a annoncé le National Hurricane Center.

Le NHC a déclaré dans une mise à jour de 20h30 que « des ondes de tempête potentiellement mortelles, des vents extrêmes et des inondations soudaines » se produisaient sur la péninsule centrale de la Floride.

La tempête a été rétrogradée en ouragan de catégorie 2, avec des vents maximums soutenus de 180 km/h, a indiqué le NHC dans sa mise à jour de 22 heures.

L’ouragan avait passé les derniers jours à exploser en une tempête monstrueuse alors qu’il absorbait son carburant naturel, l’eau chaude, dans le golfe du Mexique.

Le National Hurricane Center avait averti que Milton était susceptible de se transformer en un ouragan majeur, défini par des vents minimums soutenus de 111 mph, et son statut a été confirmé lundi à 8 heures du matin.

Lundi, le NHC a déclaré que Milton s’était intensifié en une tempête de catégorie 5 « potentiellement catastrophique ». Après avoir oscillé entre une tempête de catégorie 4 et 5 mardi, elle a de nouveau été rétrogradée en catégorie 4 mercredi matin avec des vents soutenus allant jusqu’à 250 km/h.

Les prévisionnistes de NBC News ont déclaré que la tempête pourrait affaiblir et revenir à la catégorie 3 avant de toucher terre mercredi soir sur la côte ouest de la Floride.

La tempête devrait toucher terre entre Saint-Pétersbourg et Sarasota, selon les prévisionnistes.

Menaces de tempête

Les prévisionnistes fédéraux ont déclaré que Milton produirait des ondes de tempête potentiellement mortelles le long de presque toute la côte ouest de la Floride, tout en déclenchant des crues soudaines et en produisant des vents destructeurs, initialement prévus à 111 mph et plus, près de son centre, avec des rafales de force ouragan s’étendant à partir de là. environ 30 milles.

Ce rayon pourrait doubler avant l’atterrissage, ont déclaré les prévisionnistes de NBC News.

De la pluie et des tornades isolées étaient prévues mercredi soir dans certaines régions de la péninsule de Floride, la tempête se dirigeant vers l’est et s’étendant vers l’Atlantique d’ici jeudi.

Les villes côtières et intérieures, notamment Tampa, Orlando, Daytona Beach, Sarasota, Fort Myers et Naples, risquent de subir des impacts importants, notamment des pannes de courant causées par le vent, des crues soudaines et des inondations dues aux ondes de tempête, ont déclaré les prévisionnistes de NBC News.

Jusqu’à 8 pouces de pluie étaient prévus, avec des ondes de tempête allant jusqu’à 15 pieds possibles pour les villes côtières, ont-ils indiqué.

L’origine rare de Milton

L’essor rapide de Milton a secoué une région du sud-est qui se remet encore de Ouragan Hélènequi a touché terre dans la région de Big Bend en Floride le 26 septembre et tué plus de 230 personnes dans six États.

Le dernier ouragan est un produit rare du sud-ouest du golfe du Mexique, plutôt que des Caraïbes ou de l’Atlantique.

Milton a commencé sous le nom de dépression tropicale 14, dans la baie de Campeche du golfe, abritée derrière la côte ouest de la péninsule du Yucatán au Mexique.

Un ouragan empruntant cette trajectoire, de la baie de Campeche à la Floride, est exceptionnellement rare – la dernière fois qu’il a été enregistré, c’était en 1867.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com