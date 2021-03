Par Netflix, « Pendant le week-end de la Saint-Patrick en 1990, des œuvres légendaires de Rembrandt , Vermeer et d’autres, valant plus d’un demi-milliard de dollars aujourd’hui, ont été volés au musée Isabella Stewart Gardner à Boston. Cette série documentaire en quatre parties du réalisateur Colin Barnicle couvre les pistes, les impasses, les pauses chanceuses et les spéculations qui ont caractérisé l’enquête sur ce mystère encore non résolu. «

