Voir la bague en diamant – Hollywood Life

Madison Préwett est une future mariée ! Le joueur de 26 ans Bachelier alun s’est fiancé à son petit ami Grant Troutt le soir du 31 juillet et a joyeusement posé pour de magnifiques photos pendant et après la proposition. Il s’avère que le beau gosse a posé la question à la beauté du Breakers Hotel à Palm Beach, en Floride, et qu’elle a, sans hésitation, accepté la jolie bague en diamant.

“Grant m’attendait et m’a conduit à la plage, où il avait des bougies et des fleurs et une Bible avec mon nouveau nom dessus”, a déclaré Madison. PERSONNES. « Et la bague de mes rêves !

Madison a également déclaré qu’elle “n’avait aucune idée que la proposition allait arriver”, et les “plans de son futur mari ont changé plusieurs fois” avant qu’il ne décide de l’idée de proposition finale après des semaines de planification. Il a même «constamment» rencontré la famille et les amis de Madison pour s’assurer que tout serait parfait.

“En fait, il était censé venir avec moi et mes amis en Floride, mais il est tombé malade et n’a pas pu le faire”, a expliqué Madison. « Je pensais que nous fêtions l’anniversaire d’un de nos amis. On m’a dit que nous prenions des photos d’anniversaire sur la plage et quand je suis descendu, mon meilleur ami m’a conduit dans la salle de bain où ma mère et mes sœurs étaient avec la robe dans laquelle je voulais me fiancer.