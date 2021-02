Voir Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana dans de nouvelles photos de Spencer

Ses jours en tant que Bella Swan sont révolus depuis longtemps, car Kristen Stewart est passé des Cullen à la couronne.

Nouvelles photos du tournage du prochain film de Kristen, Spencer, souligne sa ressemblance étrange avec princesse Diana, qu’elle joue dans le prochain film royal.

Sorties le jeudi 25 février, les photos montrent que l’actrice de 30 ans peut totalement réussir la coiffure blonde shaggy signature de Diana.

Kristen a enfilé un blazer à carreaux rouge et vert et des lunettes de soleil pour une scène de rue sur une route très fréquentée. Cela rappelait une tenue que Diana, âgée de 29 ans, portait notamment en janvier 1989, lorsque Prince Harry avait 4 ans et Prince William avait 6 ans.

Un autre film a capturé Kristen dans une jupe en velours et des collants noirs, avec juste une touche du style personnel de KStew. Sur ses pieds, il n’y a rien d’autre qu’une paire de baskets Adidas noires, qui n’ont probablement pas fait partie du tir final.

Il est possible que Kristen ait porté les chaussures anachroniques entre les prises, ou peut-être que la caméra était uniquement concentrée sur le haut de son corps. Ou peut-être, juste peut-être, Princess Di berce les baskets Adidas à rayures dans le film? Elle est une pionnière, après tout.