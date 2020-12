Kim Kardashian nous manque les années 90.

Le vendredi 4 décembre, le L’incroyable famille Kardashian La star s’est rendue sur Instagram et a partagé un retour épique d’elle-même et de sa sœur Kourtney Kardashian. Dans l’image, Kim et Kourtney respiraient les vibrations des années 90 grâce à leurs sourcils précisément épilés. Oh, et nous ne pouvons pas oublier de saluer les pinces à cheveux et les fards à paupières colorés du fondateur de SKIMS.

Et les lunettes de soleil de Kourtney? Ceux-ci sont certainement de retour dans le style.

À côté de la photo de retour, la mère de quatre enfants a écrit «Coolness».

La photo mettait également en vedette le défunt père de Kim et Kourtney Robert Kardashian, qui a acquis une notoriété comme l’un des OJ Simpsonles avocats de la défense en 1995.

Donc, nous tirons définitivement une grande énergie des années 90 de cette image.

Ce n’est pas le premier retour en arrière partagé par Kim en 2020. En fait, en septembre, le E! personnalité a posté une photo en bikini d’elle-même, Kourtney et Khloe kardashian à partir de 2006.

Avec KUWTK arrivant à sa fin en 2021, nous ne pourrions pas être plus reconnaissants pour ces pépites nostalgiques.