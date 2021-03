Sur le tout nouvel épisode de ce jeudi, Kim Kardashian et Khloe kardashian sont en tête-à-tête avec Kendall Jenner et Kylie Jenner dans une partie de volley-ball pour prouver quelle équipe de sœurs est la plus athlétique et que les choses deviennent très compétitives dans ce clip de prévisualisation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy