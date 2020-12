Justin Timberlake ne peut pas arrêter le sentiment qu’il a de son nouveau film Palmer.

Le chanteur de 39 ans a partagé la bande-annonce du prochain film le jeudi 17 décembre. « Premier regard sur #PALMER réalisé par Fisher Stevens (script par Cheryl Guerriero) », a-t-il tweeté.« Cette histoire est vraiment importante pour moi et je suis fier d’en faire partie. À venir sur @AppleTV le 29 janvier. «

Dans le film, Timberlake joue Eddie Palmer, un ancien joueur de football du lycée qui rentre chez lui après avoir passé 12 ans en prison. Il commence à s’occuper d’un garçon nommé Sam, qui a été abandonné par sa mère et fait face à l’intimidation de ses pairs. Alors qu’Eddie forme un lien et une famille avec Sam, il découvre un nouveau sens du but. Cependant, son passé et le jugement des habitants de la ville menacent de tout ruiner.

Le film présente également Ryder Allen, Temple de Junon, Juin Squibb et Alisha Wainwright. Timberlake et Wainwright ont fait la une des journaux l’année dernière après que le lauréat d’un Grammy ait été photographié tenant la main de l’actrice et qu’elle a été photographiée avec sa main sur son genou.