Bayside High ne cesse de s’améliorer.

Si vous n’avez pas encore regardé les 10 épisodes de la refonte Sauvé par le gong sur Peacock, vous voudrez certainement après avoir regardé ce remix nostalgique de la chanson thème classique gracieuseté de Jimmy Fallon et Les racines.

Le nouveau rendu, que vous pouvez regarder dans le clip ci-dessous, a été dévoilé le lundi 16 décembre épisode de Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. Cela commence par la cloche si familière, et bientôt, Jimmy est à l’écran et chante les paroles originales. Mais avant qu’il ne puisse s’exprimer, « Au moment où je prends mes livres et que je me jette un coup d’œil … », un visage familier apparaît: Tiffani Thiessen!

L’actrice qui a relancé son rôle de Kelly Kapowski sur Peacock’s Sauvé par le gong se joint au chant avant qu’un scratch record mette tout à l’arrêt, et entre les racines ‘ Tariq Trotter, rappant sur tout le monde, du leader de la sitcom Zack Morris au créateur de la série Peter Engel.