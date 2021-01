Il y a de la nostalgie et puis il y a les trente souvenirs flirty et florissants de 13 Continue 30.

Les frenemies classiques de la comédie romantique de 2004, Jennifer Garner et Judy Greer, s’est rendu sur Instagram le lundi 25 janvier pour partager une explosion du moment passé avec leurs fans.

« Toujours le plus intelligent. Toujours le plus drôle. Toujours le plus grand fan de @dodgers dans la pièce », L’amour, Simon l’actrice a écrit dans la légende. « J’adore @missjudygreer. #TeamJG. »

Pour rendre le moment encore plus adorable, Jennifer a ajouté: « ps Hey, JG – rappelez-vous comment j’ai dit que je n’allais pas vous poster? Désolé, mais vous êtes mignon. »

Même 16 ans après ses débuts, le film est toujours aussi pertinent qu’il l’était au début des années 2000. Qui peut oublier Ariana Grandel’hommage de son clip de 2018 pour « thank u, next »?

Et bien qu’il soit aimé par tous ceux qui peuvent se contenter de la séquence de danse de Michael JacksonLa vidéo « Thriller » de Jennifer ne souhaite pas que sa magie se reproduise.