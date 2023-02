Voir Jenna Ortega et plus – Hollywood Life

New York est la ville qui ne dort jamais, et Ghostface non plus. Le tueur en série traque les quatre survivants du dernier massacre de Woodsboro lorsqu’ils s’échappent vers la Grosse Pomme. Avant la sortie du film le 10 mars, Cri 6 est prêt à faire peur avec une bande-annonce du Super Bowl qui sera diffusée pendant le grand match.

“Nous devons l’attirer… Nous l’exécutons”, déclare Tara, confiante, dans la bande-annonce du Super Bowl. La bande-annonce se termine avec Tara criant “Allez, enfoiré” à Ghostface. Elle est peut-être petite, mais elle est féroce.

NYC étant un tout nouveau territoire, Ghostface devient encore plus créatif avec sa terreur. Pour se mettre en sécurité, Mindy doit ramper sur une échelle d’un immeuble à un autre. Va-t-elle réussir ou deviendra-t-elle la prochaine victime de Ghostface ? L’opération Save Mindy commence !

“Ce n’est pas comme les autres Ghostface”, prévient Kirby. Elle amène les survivants et Gale dans un sanctuaire créé par le nouveau Ghostface. Le nouveau tueur est devenu obsédé par les meurtres passés et a collecté des objets au fil des ans comme des trophées.

Mélissa Barrera, Jasmin Brun de Savoie, Maçon Gooding, Jenna Ortegaet Courtney Cox sont tous de retour après les événements de Cri 5. Hayden Panettière reprend le rôle préféré des fans de Kirby Reed pour la première fois depuis Cri 4. Les nouveaux membres de la distribution incluent Champion de Jack, Henri Czerny, Liane libérée, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarraet Tissage de Samara.

Ce sera le premier Crier film sans Neve Campbell, alias le seul et unique Sidney Prescott. “Malheureusement, je ne ferai pas le prochain Crier film », a déclaré Neve dans un communiqué à HollywoodLa Vie en juin 2022. “En tant que femme, j’ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, surtout en ce qui concerne Crier. J’ai senti que l’offre qui m’a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise.

