Voir Isabella Strahan célébrer la fin de la chimiothérapie contre le cancer du cerveau

Isabella Strahan fête son anniversaire tardivement après avoir perdu connaissance suite à une opération au cerveau

Isabelle Strahan a beaucoup à célébrer.

La jeune femme de 19 ans vient de vivre une autre étape importante dans son parcours contre le médulloblastome : la fin de son traitement de chimiothérapie.

« Je viens de terminer la chimio. » Michael Strahanla fille de a écrit dans un Vidéo TikTok du 8 juinqu’elle a sous-titré: « Je l’ai fait. »

Dans la vidéo de 10 secondes, Isabella et sa sœur jumelle Sophie Strahan nom danse pour Bryson Tiller« Let ‘Em Know » de dans un hôpital, avec Isabella portant une couronne dorée spéciale et festive.

La mise à jour d’Isabella intervient deux mois après qu’elle a partagé qu’au lieu de subir les six cycles de chimiothérapie initialement prévus pour son cancer du cerveau, elle n’en subirait que quatre.

« Ce sont des larmes de joie », dit-elle la vidéo postée le 10 avril. « Cela n’envisage même pas de pleurer quand ce sont des larmes de joie. »

L’étudiante de l’Université de Californie du Sud était particulièrement reconnaissante que le changement dans son plan de traitement lui permette de vivre des vacances d’été.