Les fans adoreront à coup sûr un nouvel aperçu de Styles Harry et Florence Pugh comme ils canalisent les années 1950 élégantes dans leur prochain film.

Les deux stars ont été photographiées lors du tournage du film de Palm Springs pour le film très attendu Ne t’inquiète pas chérie le lundi 1er décembre. Les gens sur les réseaux sociaux sont enthousiasmés par les photos prises du chanteur et de l’actrice sur le tournage du Olivia Wilde– thriller psychologique réalisé, et il est évident pourquoi.

Harry semble confiant et cool dans deux costumes différents, un marron et un bleu marine, tandis que Florence a l’air incroyablement insouciante dans une robe imprimée. Une scène du film semble présenter Harry marchant vers un cabriolet tout en tenant une mallette et un autre sac.

Lorsque les caméras ont cessé de tourner, Harry et d’autres membres de l’équipe du film ont pu être vus portant des masques et des équipements de protection alors que la production se poursuivait au milieu de la pandémie en cours.

On connaît peu de détails sur l’intrigue ou les personnages, bien que le film tourne autour d’un couple marié des années 1950 aux secrets.