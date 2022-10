Voir Ghostly Look – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Weiss Eubanks/NBCUniversal

Kelly Clarkson était prête à partir pour Halloween lorsqu’elle a animé l’épisode du lundi 31 octobre de son émission-débat, Le spectacle de Kelly Clarkson. Bien sûr, Kelly s’est déguisée pour célébrer les vacances. Pour son look en 2022, Kelly a secoué un « fantomatique Stevie Nicks” costume. Elle a coiffé ses cheveux en boucles Stevie Nicks et a bercé une robe blanche en lambeaux, avec une veste à cape dorée et un maquillage pâle. Son talk-show a également été transformé pour avoir une ambiance de feu de camp effrayante pour l’épisode.

Le spectacle de Kelly Clarkson a été créée pour la première fois en septembre 2019, c’était donc la quatrième année que Kelly pouvait célébrer Halloween avec ses téléspectateurs. En 2021, Kelly a organisé un chasseurs de fantômes spectacle à thème pour Halloween, portant l’uniforme emblématique de Ghostbusters alors qu’elle célébrait avec quelques invités. En 2020, Kelly a canalisé Meryl Streep comme son personnage dans le film de 1992, La mort devient elle. Pour son look Madeline Ashton, Kelly portait une robe étincelante, une perruque blonde et un boa à plumes. C’est le même look que Meryl portait dans la scène d’ouverture du film.

Pour son premier spectacle d’Halloween en 2019, Kelly a honoré Hocus Pocus en s’habillant comme Chez Bette Midler Winifred Sanderson du film des années 1990. Kelly portait la perruque et la robe emblématiques de Winifred Sanderson et a fait passer les choses au niveau supérieur lorsqu’elle a chanté “I Put A Spell On You” pour l’épisode effrayant sur le thème d’Halloween. Kelly est connue pour faire du karaoké dans son talk-show, et c’était la chanson parfaite pour Halloween.

Kelly a connu un succès majeur depuis ses débuts dans un talk-show en 2019, et elle a sauté dans Ellen Degeneres’ ancien créneau horaire du talk-show après Le spectacle d’Ellen DeGeneres a pris fin en 2022. “Personne ne va filmer les chaussures d’Ellen”, a admis Kelly à Variété plus tôt cette année. “Je tiens les Oprah et les Ellen en si haute estime. Très peu de gens peuvent conquérir ce qu’ils ont conquis. Mon équipe est ravie et je crois en mon équipe. Mais je ne remplis en aucun cas les chaussures de qui que ce soit. Je ne veux pas de cette pression. Kelly a remporté 13 Emmy Awards au cours de ses trois premières saisons.

Pendant ce temps, Kelly soutient également les autres femmes qui ont des talk-shows en ce moment, comme Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Sherri Shepherd et Salle de Tamron. « Il y a de la place pour tout le monde », s’est-elle exclamée. « Je voulais juste dire ça parce que je n’aime pas la façon dont les gens nous dressent les uns contre les autres. Je veux être sûr que tout le monde sache que nous nous soutenons les uns les autres. Nous sommes tous si différents et la journée est une plate-forme incroyable pour nous tous pour apporter quelque chose de positif dans le monde.

Bien sûr, les fans sont également enthousiasmés par la nouvelle musique de Kelly, qui a confirmé qu’elle reviendrait avec un nouveau disque en 2023. “C’est un album important”, a admis Kelly, qui a récemment divorcé. « Je travaille là-dessus en thérapie. J’ai parfois du mal à exprimer ce que je ressens, alors la musique m’aide. Ça a vraiment guéri.